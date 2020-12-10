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رياضة

قرار مفاجئ من إيهاب جلال قبل مواجهة الأهلى والمقاصة فى الدوري

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:24 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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عمرو الحلواني
قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة بقيادة إيهاب جلال بقاء الفريق بمعسكر الإسماعيلية وعدم العودة للقاهرة سوى قبل 4 ساعات من مواجهة الأهلى بالدوري .

ويستعد المقاصة إلى خوض مباراة قوية أمام الأهلى فى الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها الأحد المقبل .

وفضل إيهاب جلال بقاء المقاصة فى معسكر الإسماعيلية حتى قبل يوم واحد من مباراة الأهلى من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين وتجهيز الجميع للمباراة بعد أن كان من المقرر أن يعود الفريق خلال الساعات الماضية.

ويسعى جلال إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الأهلى من أجل تحقيق ضربة بداية قوية فى الدوري ، وأكد جلال على لاعبيه ضرورة بذل أقصى جهد ممكن خلال مواجهة المارد الأحمر من أجل الظهور بمستوى مميز .

وكان المقاصة حسم فى فترة الانتقالات الصيفية التعاقد مع كل من هشام محمد وأحمد عادل ميسي وعماد فتحى ومحمود غزالى بجانب التعاقد من قبل مع أحمد متعب وأسامة العزب وحسام حسن وعودة الثلاثي أيمن حفنى ومروان حمدى ورجب عمران من الإعارة .

ويخضع الرباعي هشام محمد وميسي وفتحى وغزالى إلى برنامج تأهيلى قوى يستمر لمدة 3 أيام بناء على وجهة نظر إيهاب جلال المدير الفنى من أجل إعدادهم لمواجهة الأهلى التى يسعى لى ظهور الفريق خلالها إلى أفضل شكل ممكن .

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