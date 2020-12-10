لمواجهة الفكر المتطرف.. أوقاف قنا تهدي جامعة جنوب الوادي 22 مجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير

أهدى الشيخ محمد أحمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، للدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، 22 مجموعة من مجموعات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب.





جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة، لوكيل وزارة أوقاف قنا، اليوم الخميس، بمقر الجامعة بقنا، بحضور عدد من قيادات المديرية.





وأشاد رئيس الجامعة، بجهود مديرية أوقاف قنا في نشر الوسطية في الفكر ومشاركتها الدائمة للجامعة في كل أنشطتها وفعالياتها.





وقدم رئيس الجامعة، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن سلسلة رؤية تفتح طريق الفهم الوسطى والوعي المستنير أمام أبنائنا الطلاب.





وأشار الشيخ محمد الطراوي، إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة التعاون بين وزارات الأوقاف والتعليم العالى، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير وتحصين عقول الشباب ضد الأفكار المضللة والمتطرفة.





وأوضح الطراوى، أن كل مجموعة تشتمل على 20 كتابًا، بالإضافة لنسختين من الفكر النقدي وفن الكتابات من إصدارات الوزارة ليتم توزيعها بمكتبات كليات جامعة جنوب الوادي.





وأثنى الطراوي، على جهود رئيس الجامعة في نشر ثقافة الاعتدال والتسامح والتحلي بالأخلاق الكريمة بين طلاب جامعة جنوب الوادي.





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