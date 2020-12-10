والدة بطل سلة من ذوي الاحتياجات الخاصة : ابني منحة من الله.. وأسعى لتكملة المشوار مع والده.. فيديو

أكدت هدى أحمد والدة محمد فلفل بطل الجمهورية لكرة السلة ومن ذوى الاحتياجات الخاصة أن ابني هو منحة من الله وأسعى لتكملة المشوار، مؤكدة أن والده رجل عظيم وساعدني كثيرا في تربيته معلقة "أي سيدة لا بد أن يكون وراءها رجل عظيم.









وأضافت خلال لقاء لها لبرنامج 3 ستات عبر فضائية صدى البلد أننا لم نكن نعلم عند ولادة محمد انه كان لديه عيب خلقي وكان لديه "ثقب في طبلة الأذن" مشيرة إلى أنه بعد سنوات طويلة من العمليات الجراحية أصبح يسمع بأذن واحدة .









وتابعت الدة محمد فلفل بطل الجمهورية لكرة السلة ومن ذوى الاحتياجات الخاصة أن أصعب عملية عندما مضيت على اقرار انه من الممكن ألا يسمع طوال حياته وبالرغم من ذلك وافقت على إجراء العملية.









وأشارت إلى أنه إ ضافة إلى مشاكل السمع كان لديه متلازمة دوان وكان عمره 6 شهور عندما اكتشفت اصابته مما أدى إلى انني قرأت عن طريقة التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.



