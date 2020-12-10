والدة بطل سلة من ذوي الاحتياجات الخاصة : ابني منحة من الله.. وأسعى لتكملة المشوار مع والده.. فيديو

أكدت هدى أحمد والدة محمد فلفل بطل الجمهورية لكرة السلة ومن ذوى الاحتياجات الخاصة أن ابني هو منحة من الله وأسعى لتكملة المشوار، مؤكدة أن والده رجل عظيم وساعدني كثيرا في تربيته معلقة "أي سيدة لا بد أن يكون وراءها رجل عظيم.
وأضافت خلال لقاء لها لبرنامج 3 ستات عبر فضائية صدى البلد أننا لم نكن نعلم عند ولادة محمد انه كان لديه عيب خلقي وكان لديه "ثقب في طبلة الأذن" مشيرة إلى أنه بعد سنوات طويلة من العمليات الجراحية أصبح يسمع بأذن واحدة .
وتابعت الدة محمد فلفل بطل الجمهورية لكرة السلة ومن ذوى الاحتياجات الخاصة أن أصعب عملية عندما مضيت على اقرار انه من الممكن ألا يسمع طوال حياته وبالرغم من ذلك وافقت على إجراء العملية.
وأشارت إلى أنه إضافة إلى مشاكل السمع كان لديه متلازمة دوان وكان عمره 6 شهور عندما اكتشفت اصابته مما أدى إلى انني قرأت عن طريقة التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الكلية بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح "السعيد" لـ"صدى البلد"، أنه يوجد بالكلية وحدة للحالات الخاصة، حيث يتم من خلالها توفير الاحتياجات والمتطلبات التي يحتاجون إليها، ومساعدتهم في العملية الدراسية، كما يقوم المسئول عن هذه الوحدة بالتنسيق مع الأساتذة بخصوص كيفية إجراء الامتحانات لهم.
وأضاف عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنه لا توجد أنشطة طلابية جماعية في الوقت الحالي، نظرا للظروف الصحية التي نمر بها في ظل تفشي فيروس كورونا، ولكن هناك العديد من ورش العمل التي تعقد أونلاين.
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وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أوضح أن الجامعة أنشأت وحدة متميزة لذوى القدرات الخاصة لتسهيل العملية التعليمية للطلاب من ذوى القدرات الخاصة، كما أطلقت الجامعة منذ فترة، مبادرة لدمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، تضمنت العديد من الفعاليات منها عقد دورة تدريبية في تعليم لغة الإشارة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.
وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه تم اتخاذ العديد من القرارات لدعم ذوي القدرات الخاصة، منها إعطاؤهم الحق في الالتحاق بأي كلية طالما أن ظروفهم الخاصة لا تتعارض معها، إلى جانب تمثيلهم باتحاد طلاب الجامعة، كما وفرت لهم الجامعة لجنة من إدارة التجنيد والتعبئة لتقديم خدماتها وإنهاء المواقف التجنيدية.
ووجه الدكتور الخشت، العام الماضي، عمداء الكليات والمعاهد والقيادات الإدارية العليا بالجامعة، بالالتزام بالتعامل مع التسمية العلمية الدقيقة لمتلازمة داون، مشددًا على رفع ما دون ذلك من أي مقرر أو مكاتبة أو محادثة، كما وجه مجلس اتحاد الطلاب بالجامعة بوضع مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة فى مقدمة أولويات عملهم من حيث ابتكار أفكار تعمل على توفير بيئة آمنة لهم داخل الجامعة.