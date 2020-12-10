محمد أوناجم ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية

انتظم المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.









وعاد اللاعب لخوض تدريبات الكرة بعدما أدى خلال اليومين الماضيين برنامجا تأهيليا في صالة الجيمانزيوم بالنادي.









وأدى أوناجم فقرة تأهيلية في الجيم قبل أن يتواجد في أرض الملعب خلال تدريبات اليوم وخاض تدريبات بالكرة وبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.









ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.









وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحليل "رابيد تيست" الخاص بفيروس كورونا قبل انطلاق مران اليوم في إطار البروتوكول الطبي قبل كل مباراة.







