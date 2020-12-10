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رياضة

محمد أوناجم ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:43 م
محمد أوناجم
محمد أوناجم
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
انتظم المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. 


وعاد اللاعب لخوض تدريبات الكرة بعدما أدى خلال اليومين الماضيين برنامجا تأهيليا في صالة الجيمانزيوم بالنادي. 


وأدى أوناجم فقرة تأهيلية في الجيم قبل أن يتواجد في أرض الملعب خلال تدريبات اليوم وخاض تدريبات بالكرة وبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.


ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.


وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحليل "رابيد تيست" الخاص بفيروس كورونا قبل انطلاق مران اليوم في إطار البروتوكول الطبي قبل كل مباراة.


في سياق آخر يرى محمد صلاح نجم الزمالك الأسبق، أن الفريق الأبيض قادر على العودة بشكل قوي هذا الموسم.


وقال صلاح في تصريحاته للماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة "صدى البلد": "أختلف مع رأي مجدي عبد الغني، الزمالك قادر على تحقيق لقب الدوري بفضل العناصر المميزة التي يضمها".


وأردف: الزمالك عانى من عدم توفيق، ولكن هذا الموسم ولأول مرة  يتعاقد فقط مع احتياجاته، ويتمسك بلاعبيه ولا يعتمد على الكم في التعاقدات.


وأشار: الزمالك حافظ على استقرار مجموعته الحالية، خاصة وسط انسجام كبير من اللاعبين مع بعضهم البعض.


وأكد: الزمالك مهما كانت ظروفه سيكون متصدرا مع الاهلي هذا الموسم.


وأتم كلماته مؤكدا ان ظروف الأبيض الأخيرة أكبر حافز للاعبين على تعويض البطولات الضائعة منهم وإرضاء الجمهور. مشيرا الى أن الزمالك كيان كبير ولا يقدر احد على هدمه لأنه جزء من الدولة.
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