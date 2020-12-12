شهادة عليا والمهنة فطاطري.. شاب عشريني هوايته تشكيل العجين وخبزه في سوهاج

في زمن اللا مسؤولية والبطالة، تجد قلة من الشباب المحترم الواعي والمُقدر لضغوطات الحياة على أعناق والديه ويدخلون سوق العمل منذ نعومة أظافرهم كي يساندوا أهاليهم في الدنيا.





وفي شارع عالم التصوير بمدينة ناصر في محافظة سوهاج يعمل ثلاثة شباب بمحل صغير على جانب الطريق يبدعون في خبيز العيش والفطائر؛ كي يكسبون زبونهم، ورضاء المشترين، شباب يجتهد لكسب لقمة عيشه بالحلال دون كلل أو ملل من مشقة العمل.





وبين هؤلاء الشباب شاب يُدعى حسام حسن، في منتصف العقد الثالث من العُمر، من أبناء محافظة أسيوط، أخذته لقمة عيشه من بين أفراد أسرته الصغيرة المكونة من والديه وأشقاءه الثلاثة فتيات، وأتت به إلى هنا بقلب سوهاج؛ كي يُمارس مهنته التي إعتاد عليها وأصبحت هوايته منذ ١٣ عامًا.





"أنا نزلت اشتغل وانا عندي ١٢ سنه وأول شغل ليا كان العجين اعمل عيش بقى بأشكاله وأنواعه أعمل رقاق أعمل فطير كل حاجة".. بهذه الكلمات تحدث خريج كلية الآداب قسم اللغة العربية لـ "صدى البلد"، موضحًا أن العمل لم يأخذه من دراسته بل اجتهد حتى يكون من أصحاب الشهادات العُليا، وأنه كان يعمل جاهدًا طيلة الأعوام الماضية بشغف وحب لمهنته التي تُعتبر بمثابة هوايته.









وأضاف أن العمل ليس عيبًا أبدًا ما دام الرزق منه بالحلال، فلا يُعجز الشخص أن يعمل أي عملًا بالدنيا سوى تكبره أو كسله، مشيرًا إلى أن أي شاب ينتظر وظيفة بشهادته العلمية ويظل عبئًا على أهله لم يعرف معنى للمسؤولية طيلة حياته، والعيب الحقيقي أن يكون رجلًا كاد طوله أن يفوق كتف أبيه ومازال يأخذ مصروفه ويضع يديه بجلباب والديه؛ كي يدرس ويترفه.





"العجين ده لعبتي يعني ليا سنين طويلة شغال فيه وبحسه بقى يخرجني من همي ومشاكلي"، هكذا كان حسام حسن ابن ال٢٥ عام، يهرب من هموم دُنياه بمهنته الذي تعلمها على يد أحد أقاربه بمحافظة أسيوط، ليأتي اليوم ويعمل بفرع مشلتت حكاية بمحافظة سوهاج، ليتذوق أهالي وأبناء المدينة الفطائر والعيش الشامي من يديه التي اعتادت على تشكيل العجين.



