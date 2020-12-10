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تعليم

اعتماد المعمل المركزى بعلوم عين شمس من المجلس الوطنى للاعتماد

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:11 م
عميد علوم عين شمس
عميد علوم عين شمس
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حسام الفقي
حصلت وحدة الميكرو بيولوچى  بالعمل المركزى بكلية العلوم بجامعة عين شمس على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد لأول مرة .

كما  تم تجديد اعتماد وحدة الامتصاص الذرى بالمعمل المركزى فى تقدير بعض العناصر الثقيلة لمياه الشرب  من  "إيجاك" حيث تم تقييمه طبقا للمواصفة الدولية Iso /IEC17025:2017 بإستخدام الامتصاص الذري.

حيث نجحت إدارة الكلية ومدير المعامل المركزية د. ايمان عبد العظيم  بعد دعم من إدارة الجامعة متمثلة فى الدكتور محمود شوقى المتينى رئيس الجامعة  و كذلك وحدة ادارة المشروعات التابعة لوزارة التعليم العالي بتوفير كافة المتطلبات لاعتماد الوحدات  فى خلال عام 2020
صرح بذلك ا.د محمد رجاء السطوحى عميد الكلية .


وأوضحت الدكتورة  ايمان مدير المعمل المركزى إن وحدة الامتصاص الذري بالجامعة قد تم الحصول على الاعتماد لها  منذ سنتين وقد تم تجديد الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد "الايجاك"في تقدير العناصر الثقيلة في مياه الشرب باستخدام تقنية الامتصاص الذري والذي تم بعد ناجحة من أعضاء المجلس وكان المعمل يقيم تبع المواصفة الدولية ايزو 17025/ لسنة 2017 وبعد الاطلاع على الجزء الإداري والجزء ومتابعة التقديرات والاجهزه قامت الزيارة باعتماد الوحده لانها تتبع نفس متطلبات المواصفة.

و الجدير بالذكر ان الاعتماد تنتهي مدته في 28 ديسمبر 2022 بينما كان الاعتماد الاول للمعمل في التاسع عشر من ديسمبر عام 2018 وتم التجديد له من 12/ 11 /2020  ويستمر حتى 28 ديسمبر 2022.

أما الوحدة الثانية وهي وحدة الميكروبيولوجي فقد تم اعتمادها بعد تقديم الدعم المالى من الجامعة و كذلك  ادارة الكلية والإشراف المستمر من الدكتور محمد رجاء عميد الكلية فقد تم  تجهيز الوحدة بالمعمل  وشراء الأجهزة اللازمة وتجهيز الأرضيات والحوائط وقد استغرق ذلك حوالي العام وبعد الانتهاء تم   اختبارات الكفاءة وتجهيز الجزء الإداري وتم التقدم ل "الايجاك"وتم اعتماد الوحدة لمدة اربع سنوات ..تبدأ  فى١٧ سبتمبر٢٠٢٩  و تنتهى فى  ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤.

وتعمل إدارة المعمل المركزى  و كلية العلوم جاهدة باستمرار فى محاولة لاعتماد باقى الوحدات بالمعمل و ذلك من خلال الدعم المستمر من رئيس الجامعة.
اعتماد المعمل المركزى بعلوم عين شمس من المجلس الوطنى للاعتماد
اعتماد المعمل المركزى بعلوم عين شمس من المجلس الوطنى للاعتماد
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