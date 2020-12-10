الحفل الدولي الرابع للكُتاب والإعلاميين يكرم فيروز نبيل بالميدالية الذهبية

كرم الحفل الدولي الرابع للكُتاب والإعلاميين، الذى أقامته جمعية الكُتاب والإعلاميين الشبان برئاسة الكاتب الصحفي الكبير صفوت محمد الإعلامية فيروز نبيل بالميدالية الذهبية أول أمس بمسرح مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.





جدير بالذكر أن الإعلامية فيروز نبيل هى من قامت بتقديم الحفل الثاني للجمعية وكُرمت بالحفل الثالث كما قامت بتقديم الحفل السنوي الرابع.





وحضر الحفل كوكبة كبيرة من الإعلاميين وأساتذة الجامعات والفنانين وتم تكريمهم بالميداليات الذهبية وشهادات التقدير تقديرا لدورهم المتميز فى نشر الوعي والثقافة على مدار العام وعلى رأس الحضور والمكرمين الإعلامية القديرة دكتورة هالة أبو علم والإعلامية الكبيرة سحر عباس والإعلامية القديرة راجية أبو الخير والإعلامي المتميز أيمن عدلي والإعلامي القدير عمرو قنديل وجميلات الإعلام دينا حسين ونانسي إبراهيم ورينيا الملواني ونهال علام و نهلة حجازي ومن أساتذة الجامعات دكتور جمال زهران ودكتورة هويدا مصطفى عميد كلية إعلام القاهرة كما تم تكريم المخرج عادل عوض والمخرج القدير مراد منير ومن الصحفيين الكاتب الصحفي الكبير عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والكاتب الصحفي الكبير حسين الزناتي ومجموعة كبيرة من الصحفيين والكُتاب.





وتولى اللواء طارق المهدي توزيع الميداليات وشهادات التقدير على المُكرمين.





وتألقت الإعلامية فيروز نبيل بفستان أنيق من اللون الأسود ولفتت أنظار الجميع بتقديمها المتميز للحفل وأناقتها المعهودة.