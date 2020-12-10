مبادرة حياة كريمة تتابع المشروعات بقرية فوكة بـ الضبعة

تفقدت لجنه مبادرة حياة كريمة عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بقرية فوكة بمركز الضبعة التابعة لمحافظة مطروح ضمن المرحلة الثانية للمبادرة.





اللجنة تضم المهندس حسين السنينى منسق عام المبادرة والعميد محمد فوزى رئيس مدينة الضبعة والادارات المعنية ورئيس القرية وعدد من أهالى وشباب القرية، وتابعت المشروعات الجارية التى تشمل إنشاء مدرسة فوكة للتعليم الأساسى التى تنفذها هيئة الابنية التعليمية وكذلك انشاء وحدة صحية جديدة تنفذها مديرية الاسكان .









كما تفقدت اللجنة ملعب خماسى نجيل صناعي جارى تنفيذه من وزارة الشباب الرياضة،.بالاضافة إلى المشروعات المدرجة بالمبادرة التى تشمل

إعادة إحلال وتجديد مركز شباب القرية ورفع قدرة 3 محولات كهرباء للتجمعات بالقرية وكذلك رصف طرق داخلية بالقرية بطول 2 كم، وانشاء محطة تحلية جديدة قدره 100 م3 يوم ، وانشاء 20 بئر نشو لجمع مياة الأمطار،بالاضافة الى عدد 10 خزانات سعة 250 م 3، وصيانة عدد 7 ابار رومانية للاستفادة من مياه الأمطار ،وكذلك إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية،وتطوير معامل مدرسة فوكة الثانوية الزراعية.





يذكر أن المرحلة الثانية تضم 6 قرى هى فوكة بالضبعة ،والسلام بالحمام، وحلازين وكشوك عميرة بمطروح، وشماس ببرانى، والمراقى بسيوة.









الجدير بالذكر ان مبادرة "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام 2019، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة فى القرى.





وتهدف إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية خلال العام 2019 ، كما تتضمن شقا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية ،وصرف أجهزة تعويضية ، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا ، وستشهد زواج يتيمات.





ومن اهم أهداف المبادرة:

- توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا فى 2019.

- تشارك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة.

- ستشهد زواج اليتيمات.

- الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميا للمواطنين.

- تشمل المبادرة القرى والنجوع.

- رفع كاهل المعاناة عن الأسر الفقيرة.

- تركيب القطع الموفرة للمياه بحنفيات المساجد.

- بدأت المبادرة باختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%.

- رصد مبلغ ١٠٣ مليارات جنيه للتنفيذ .. والتنسيق مع 16 جمعية أهلية للتنفيذ.







