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الرئيس السيسى يقف على أرض صلبة .. رسائل ماكرون للشعب المصرى . . فيديو

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:49 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى وماكرون
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شيرين عادل
قال السفير الدكتور محمد حجازى ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ،  إن حفاوة الاستقبال الفرنسى  للرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارته هى تكريم لشخص الرئيس السيسى تقديرأ  لجهوده  بالإضافة لتوجيه رسائل للشعب المصرى بأن لهم مكانة على الصعيد الأوروبى ، الإقليمى ، العالمى . 

وأضاف " حجازى " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن الرئيس السيسى اتسمحديثهث بالصرامة والجدية عند الحديث عن ملف الصحة  لأنه يقف على أرض صلبة ووطن يقود مشروع خاصة أن الدولة المصرية أطلقت مشروع 100 مليون صحة ومبادرات فيروس سى وما يعزز صحة المواطن المصرى للأفضل واطلاق برنامج اقتصادى عالمى على الرغم من جائحة كورونا  ، وتدشين مدن ومجتمعات عمرانية جديدة  ، لافتأ إلى أن فرنسا وجهت رسائل قوية للشعب المصرى بأن جهود الرئيس السيسى لبناء دولته حازت على تقدير واحترام الجميع .  

وأكد أن الرئيس السيسى يمتلك ممارسة سياسة حكيمة أدت لإطلاق عملية سياسية تفاوضية بين الأشقاء فى ليبيا  وقادت مصر أيضأ  شرق المتوسط من استفزازات تركيا إلى منتدى غاز المتوسط للاستفادة من الثروات وفقأ لقواعد القانون الدولى  ..

وأوضح " حجازى " ،  أن الدولة المصرية لها دور رئيسى فى عملية تسوية الأوضاع فى فلسطين واطلاق عملية السلام وقد تشارك معها فرنسا فى الدعوة إلى  التشاور مع الإدارة الأمريكية الجديدة ، لافتأ إلى أن الدولة المصرية تتعاون مع فرنسا بعلاقات ثنائية هامة اقتصادية واستثمارية ونرتبط معها أيضأ بعلاقات أمنية ، وعسكرية كبرى . 

وتابع ، أن فرنسا ناقشت مع الدولة المصرية تناول ملف الإرهاب ليس فقط من الناحية العسكرية والأمنية ولكن أيضأ من الناحية الثقافية والدينية حيث وضح الرئيس السيسى إلى ماكرون منذ 2 نوفمبر الماضى بأنه لا ينبغى ربط الأديان ب الإرهاب وأن الجماعات الإرهابية  والدول التى تدعمها معروفة وآن الآوان لحظر تلك الجماعات ومحاصرة مواقف الدول الداعمة للإرهاب وعدم الاستقرار الإقليمى . 







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