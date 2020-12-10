على رأسهم محمد صلاح ..الفيفا يعلن قائمة الـ55 لاعبا لاختيار منتخب العالم

وضمت القائمة كالآتي:









كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، ليونيل ميسي، نيمار، كيليان مبابي، زلاتان إبراهيموفيتش، روبيرت ليفاندوفسكي، مانويل نوير، ديفيد ألابا، جيروم بواتنج، توماس مولر، يوشوا كيميتش، ألفونسو ديفيز، ليون جورتسيكا وسيرجي جنابري، بالإضافة إلى تياجو ألكانتارا الذي انتقل لصفوف ليفربول ،فيليب كوتينيو ، كاليدو كوليبالي، ساديو ماني، بيير إيميريك أوباميانج.