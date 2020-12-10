على رأسهم محمد صلاح ..الفيفا يعلن قائمة الـ55 لاعبا لاختيار منتخب العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة اللاعبين المنافسين على لقب منتخب العالم "فيفا برو"، حيث يتم ترشيح 55 لاعبا حول العالم ليتم الاستقرار على 11 لاعبا.
وضمت القائمة كالآتي:
كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، ليونيل ميسي، نيمار، كيليان مبابي، زلاتان إبراهيموفيتش، روبيرت ليفاندوفسكي، مانويل نوير، ديفيد ألابا، جيروم بواتنج، توماس مولر، يوشوا كيميتش، ألفونسو ديفيز، ليون جورتسيكا وسيرجي جنابري، بالإضافة إلى تياجو ألكانتارا الذي انتقل لصفوف ليفربول ،فيليب كوتينيو ، كاليدو كوليبالي، ساديو ماني، بيير إيميريك أوباميانج.
أعرب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته بعد أن أصبح أكثر هدافي ليفربول تسجيلًا للأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، بهدفه أمس في شباك فريق ميتلاند الدنماركي في الجولة السادسة من دور المجموعات.
وقال صلاح في تصريحات عقب انتهاء المباراة: "سعيد بتحقيق هذا اللقب و أفتخر أن أكون هداف النادي في دوري الأبطال".
وتابع:" آمل في مواصلة التقدم وتسجيل المزيد من الأهداف وأحاول التسجيل في كافة المباريات من أجل مساعدة الفريق في تحقيق الفوز بالمباريات ".