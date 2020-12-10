محافظ الغربية يتابع الرصف وتطوير قرية محلة أبوعلي بالمحلة الكبرى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال التطوير الجارية بقرية محله أبو علي بالمحلة الكبرى، والتي تتضمن رصف وتطوير الكورنيش بمدخل القرية ، حيث بدأت أعمال تغطية مصرف الشركة وإقامة كورنيش على البحر الملاح وتدبيشه بطول 700 متر بداية من كوبري السكة الحديد وحتى كوبري مرور المحلة.







كما تابع استكمال أعمال ربط شارع الثورة ووضع طبقة السن تمهيدًا لوضع طبقة الرصف النهائية بطول 900 متر، والذي يعتبر من أهم الشوارع الحيوية بالقرية، بالإضافة إلى عمل تمهيد بالجيلدر لمسافة 350 مترا بالطريق الرابط بين ميدان السلام وحتى طريق محلة زياد القديم.



