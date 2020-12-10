محافظ الغربية يتابع الرصف وتطوير قرية محلة أبوعلي بالمحلة الكبرى

اقرأ ايضا :19 سبتمبر.. النطق بالحكم على فتاة تيك توك منار سامي في التحريض على الفسق والفجورتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال التطوير الجارية بقرية محله أبو علي بالمحلة الكبرى، والتي تتضمن رصف وتطوير الكورنيش بمدخل القرية ، حيث بدأت أعمال تغطية مصرف الشركة وإقامة كورنيش على البحر الملاح وتدبيشه بطول 700 متر بداية من كوبري السكة الحديد وحتى كوبري مرور المحلة.
كما تابع استكمال أعمال ربط شارع الثورة ووضع طبقة السن تمهيدًا لوضع طبقة الرصف النهائية بطول 900 متر، والذي يعتبر من أهم الشوارع الحيوية بالقرية، بالإضافة إلى عمل تمهيد بالجيلدر لمسافة 350 مترا بالطريق الرابط بين ميدان السلام وحتى طريق محلة زياد القديم.
وأوضح اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أن أعمال التطوير تشمل تطوير المدخل الشرقي لقرية محله أبو علي ( طريق المقابر ) بطول 1 كم ، والذي سيتم إعادة رصفه وتهيئته وربطه بمجمع المصالح الحكومية ، بالإضافة إلى تطوير وتجميل بميدان السلام، مشيرًا إلى أن قد اجتمع مع مسئولي الشركة المنفذة لأعمال التطوير بقرية محلة أبو علي لتذليل جميع المعوقات والعمل على سرعة إنجاز الأعمال القائمة بالقرية.