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خالد الجندي: وقت رؤية المعجزات من أوقات استجابة الدعاء.. وداعية: سيدنا زكريا طلب نوع الجنين من الله وهذا ليس حراما.. فيديو

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:02 ص
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد شحتة
  • برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي"
  • خالد الجندي: عمليات اختيار نوع الجنين سواء ذكرا أو أنثى ليست حراما
  • وقت رؤية المعجزات تتجلى فيه قدرة الله ويعد من أوقات استجابة الدعاء
  • احذر هذه الأمور أثناء الدعاء من الله
  • داعية: سيدنا زكريا طلب نوع الجنين من الله وهذا ليس حراما


واصل الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تقديم حلقات برنامجه "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي"، برفقة الشيخ رمضان عبد الرازق ، الداعية الإسلامي.

وفي حديثه، قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن عمليات اختيار نوع الجنين سواء ذكرا أو أنثى، التى يتم إجراؤها مؤخرا منذ 20 عاما، عبر تقنيات معينة، لا يوجد حرمانية فيها، ولا مانع من إجرائها.  

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ألوم على أستاذ الفقه بجامعة الأزهر  حينما يقول إن هذا تدخل فى ملك الله،  وهذه جاهلية؛ و مصيبة وجهل وعدم علم بالفقه".

وتابع: "كل ما يجوز طلبه يجوز فعله، فلا شيء يمنع تحديد نوع الجنين، يمكن أن تدعو الله، وان تفعل ما يحقق دعاءك".

وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن رؤية المعجزات تُعد من أوقات استجابة الدعاء، مضيفا أنه عندما نرى قطرات الماء تتساقط من السماء، وعندما تلد امرأة مولودًا، وعندما يعافى مريض من مرضه بعد أن استبعد العلماء شفاءه، من أوقات إجابة الدعاء.

وتابع، أن وقت حدوث المعجزات هو وقت تجلي لقدرة الله تبارك وتعالى على خلقه، موضحًا أن رؤية المعجزة قد يكون زمانيًا وقد يكون مكانيًا، وهذا يؤكد أن مكان الطاعة هو مكان إجابة الدعاء.

وقال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك ما يسمى الاعتداء في الدعاء الذي حذرنا منه النبي - صلى الله عليه وسلم -  وهو التجاوز في الدعاء عن هدفه الأسمى، فينقلب من دعاء إلى عتاب أو تشكيك.

وأضاف الجندى، أن البعض وهو يدعي يقول "ليه يا رب عملت فيا كده" مشددا على أنه أول ما يتحول الدعاء إلى عتاب فيكون المسلم منازعا لله في ملكه.

وأشار إلى أنه لا يصح كذلك التباهي مع الله في الدعاء فيقول "يارب أنا أصلي وأفعل الخيرات وأفعل كذا وكذا" ثم يطلب حاجته من الله ، وكأنه يتباهي بأفعاله على الله.

وذكر أن من أساليب الاعتداء في الدعاء أثناء المعصية، فتدعي الراقصة الله ان يرزقها ويقف بجوارها لأنها تساعد الفقراء وتتعب من أجل لقمة عيشها، وهي في الأصل عاصية لله.

وقال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، أنه ليس هناك ما يمنع ان يطلب العبد ما يريد من الله، حتى وإن كان هذا نوع الجنين، وهذا ما فعله الأنبياء مثل سيدنا زكريا، طلب ذكر، وأن مريم طلب ولد، ووهبها الله أنثى.  

وتابع عبد الرازق: "يجوز طلب ما تريد من الله حتى نوع الجنين، والعمل هنا يكون عن طريق إجراء العمليات التى تحدد نوع الجنين، فمثلا من يريد ذكرا، يدعو الله ولا مانع من إجراء عملية طبية لكى يحد. نوع الجنين ذكر".
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