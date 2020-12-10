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مرأة

رغم ظهور اللقاح.. دراسة تحذر: لا تتخلى عن ارتداء الكمامة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:59 م
دراسة تحذر : لا تتخلى
دراسة تحذر : لا تتخلى عن ارتداء الكمامة
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حياة عبد العزيز

كشفت دراسة جديدة أن ظهور لقاح كورونا أو تلقيه لا يعني أن تتخلى عن ارتداء الكمامة الطبية.


وحسب موقع "timesofindia"، فإن الوصول إلى  لقاح لا يعني حقًا نهاية المعركة، كما يشير الخبراء لا يزال يتعين على الأشخاص اتباع احتياطات السلامة في المستقبل المنظور قبل أن نطلق على فيروس كورونا COVID شيئًا من الماضي، وسيظل الكثيرون، بمن فيهم أولئك الذين تم تطعيمهم، بحاجة إلى ارتداء قناع. 


وتابعت الدراسة، أن من شأن اللقاح أن يعلم أجسامنا تطوير الأجسام المضادة والتعرف على السلالة الخبيثة، لكنه لا يقضي على الفيروس تمامًا، ما مقدار المناعة التي ستوفرها، أو تقلل من مخاطر انتقال العدوى.


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ثانيًا، لا يزال يتعين النظر في فعالية لقاحات COVID. على الرغم من وجود العديد من اللقاحات قيد الإنشاء، إلا أننا ما زلنا لا نعرف عدد لقاحات اللقاح التي ستكون فعالة وتحظى بأكبر قدر من الحماية. يختلف مدى فعالية اللقاح أيضًا عن الاختبارات السريرية وإعدادات العالم الحقيقي، ومن ثم قد لا يظهر اللقاح نفس النتائج الدقيقة كما حدث في الإعدادات السريرية.


وأفادت الدراسة، بأن الأقنعة تعمل بشكل أفضل من أي شكل آخر من أشكال التدابير الصحية لتكفي للحماية من الأمراض، هناك أيضًا سبب وجيه لتبني ارتداء الأقنعة من قبل العديد من البلدان المعرضة لتفشي أمراض الجهاز التنفسي المزمنة - فهي يمكن أن تقلل من خطر انتشار العدوى بنسبة تصل إلى 70٪ عند استخدامها بشكل صحيح. 


كما يمكن أن يمنع أيضًا انتقال العدوى عندما يرتديه شخص مريض في حشد من الأشخاص، بالإضافة إلى حماية انتشار أي جراثيم وتفشي أخرى يمكن أن تنتشر من خلال الاتصال.

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