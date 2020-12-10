إبراهيم عيسى: مصر من أوائل الدول فى صياغة مبادئ حقوق الإنسان

قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إن مصر من أوائل الدول فى العالم التى صاغت مبادئ حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان مصطلح موجود في مصر البرلمان ولديه لجنة حقوق الإنسان ، وهناك إدارة في وزارة الداخلية لحقوق الإنسان أيضا ، فهو مفهوم حقوق الإنسان متسع، ولكنه بدأ منذ فترة طويلة فى مصر، ولا يصح أن يبدو وكأن المجتمع المصرى فى حالة خصومة مع حقوق الإنسان ، لان مصر شريك فى حقوق الانسان، وبثها للعالم، ففى عام 1946، بعد عام من نهاية الحرب العالمية الثانية، كان العالم يفكر فى إنقاذ العالم.





وأضاف عيسى خلال برنامجه "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، أن 58 دولة اجتمعوا من أجل مناقشة حقوق الإنسان، ولإلزام الدول بحقوق الانسان، فكان الاعلان الدولى لحقوق الإنسان، وشكل العالم لجنة من مجموعة من الدول ولم يكن هناك أى دولة عربية سوى مصر ولبنان، لتصيغ هذه اللجنة دباغة حقوق الإنسان.





وتابع إبراهيم عيسى، هذه القيم عُرضت على 58 دولة، ووافق عليها 48 دولة، وامتنع 8 دول عن التصويت، وهم تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفيتى وجنوب أفريقيا ويوغسلافيا والسعودية واليمن، فكلمة حقوق الإنسان يجب أن نقولها أن مصر شريكة فيها.





أردف أن محمود عزمى مندوب مصر فى الأمم المتحدة، شخصية مصرية نبيلة عظيمة من أهم الأسماء التى ساهمت فى العقل المصرى فى العشرينيات، وحتى وفاته وهو على كرسى التمثيل المصرى بالأمم المتحدة، ورثاه مندوب 23 دولة فى الأمم المتحدة، وأعلام الأمم المتحدة نكست حدادا لوفاته، فهو حقوقى وصحفى مصرى، اهتمامه بالحرية وشارك فى إنشاء نقابة الصحفيين، وعام 1931، أسس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى مواجهة استبداد حكومات الأقلية وحكومات القصر، التى كانت تعصف بحقوق الإنسان فى مصر، وأسسها فى باريس.





واستطرد، لا يمكن أن نذكر حقوق الإنسان فى يومها اليومى، دون أن نذكر هذا الشخص، محمود عزمى، الذى خاض معارك عديدة دفاعا عن حقوق الانسان.