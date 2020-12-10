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الصحة: نكثف القوافل الطبية بالمناطق النائية والكشف والعلاج مجاني

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:51 م
صدى البلد
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أسامة علي
كشفت الدكتورة وفاء الصادق مدير عام القوافل الطبية بوزارة الصحة، عن إطلاق وزارة الصحة 5 قواقل طبية بـ 5 محافظات.

وأوضحت وفاء الصادق لـ "اكسترا نيوز"، ان إطلاق القوافل الطبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، معقبة:" القافة الطبية مستشفى متكاملة والكشف والدواء مجانى وتشمل كل التخصصات بالمستشفيات العامة".

وتابعت مدير عام القوافل الطبية بوزارة الصحة، أن أي مريض يحتاج إجراء أي عملية بعد الكشف عليه في القوافل الطبية يتم تحويله إلى اقرب مستشفى عام.

وأكدت وفاء الصادق أنه يتم تكثيف القوافل الطبية هذه الفترة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة الأماكن النائية.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الثلاثاء الماضي عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ138 ألفًا و447 مواطنًا من خلال 132 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضي.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1063 عيادة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 21 ألفًا و179 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 31 ألفًا و70 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تحويل 1529 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي. 
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