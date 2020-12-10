وحيد حامد: لم أتقاض أجرًا عن أي مقال صحفي خلال مشواري

قال وحيد حامد الكاتب والسيناريست في أول حوار تليفزيوني بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه فوجئ بحب الناس له وأنه لم يعلم أن له تأثير بهذا الحجم، موضحًا أنه كان مخلصًا فى عمله.





وأضاف خلال حواره ببرنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي" تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه كان يطرح ما يأتى على قلبه، ولم يكذب يومًا على الجمهور، لافتا إلى أن هناك أخطاء له ولكن كان صادقًا، ولذلك وصل لقلوب المواطنين.





وأشار إلى أنه أثناء تكريمة فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى تذكر بداياته، وأعرب عن حبه لما شاهده من الجمهور، معلقًا: "رأيت الرسالة التى أديتها فى عيون الشباب أثناء تكريمى بمهرجان القاهرة.. سعيد عندما أشاهد لأي شئ لي على السوشيال ميديا".





وتابع : " السينما هى الأساس عندي وبذلت بها جهدًا كبيرًا جدًا، وكنت أعمل بالصحافة بدون أجر.. كتبت مقالات كثيرة ولم أحصل على أجر لكى أعبر عن رأيي بدون تدخل، وبدأت أكتب مقالات بسبب وجود مشاكل لا يمكن الصبر عليها خاصة أن الأفلام قد تستغرق وقتًا طويلا لعرضها لكن المقال يتم نشره فى نفس اليوم".