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تعليم

تغيرات وتحديات النساء والولادة وطب الأجنة في مؤتمر بجامعة الفيوم

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:58 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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نبيل أبو السعود
شهد  الدكتور عبد الحميد عبد التواب، رئيس جامعة الفيوم الأسبق، و الدكتور خالد الخشاب، عميد كلية الطب السابق، و الدكتور محمد كمال سيف النصر، وكيل كلية الطب السابق لشئون التعليم والطلاب  ،  الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قسم النساء والتوليد الأول والذي يستمر حتى غدا برئاسة  الدكتور عبد السميع عبد المنعم، رئيس قسم النساء والولادة بالكلية.


قال الدكتور عبد الحميد عبد التواب أنه عاصر تطور قسم النساء والتوليد منذ أن كان وكيلا للكلية وحتى أضحى رئيسًا للجامعة وأن الجهد الكبير والمتميز الذي بذله أبناء القسم لإنجاح مؤتمرها الأول سيترجم في شكل توصيات علمية دقيقة ذات مردود عظيم على المجتمع الطبي.

ووجه الدكتور  خالد الخشاب الشكر لضيوف المؤتمر لمشاركتهم الفعالة في فعاليات وجلسات المؤتمر.

 وأوضح الدكتور  عبد السميع عبد المنعم أنه سيتم التركيز خلال المؤتمر على التغيرات والتحديات الحديثة في مجال النساء والولادة وطب الأجنة من خلال مناقشة الجديد في موضوعات تشوهات الأجنة وضعف الخصوبة والسمنة وتأثيرها على الحمل وتأثير فيروس كورونا على الحمل، بالإضافة إلى الجديد في مجال الأجهزة التشخيصية والأدوية الحديثة.


وعرضت الطالبة رفيدة مدحت طور عمليات ختان الإناث وتأثيراتها النفسية والجسدية، وأيضا تطور التشريع المصري، وصولا لمرحلة تجريمها والمسؤولية الأخلاقية لمقدمي الخدمة الصحية تجاه تلك الجريمة.

 كما قامت الطالبة سارة خالد باستعراض مراحل التطور التشخيصي للأطفال المصابين بمتلازمة داون وصولا لتشخيص تلك الحالات فى مرحلة الجنين.
تغيرات وتحديات النساء والولادة وطب الأجنة في مؤتمر بجامعة الفيوم
تغيرات وتحديات النساء والولادة وطب الأجنة في مؤتمر بجامعة الفيوم
تغيرات وتحديات النساء والولادة وطب الأجنة في مؤتمر بجامعة الفيوم
تغيرات وتحديات النساء والولادة وطب الأجنة في مؤتمر بجامعة الفيوم
تغيرات وتحديات النساء والولادة وطب الأجنة في مؤتمر بجامعة الفيوم
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