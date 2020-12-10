الصحة العالمية تخاطب الوزارات بتسجيل لقاح كورونا الآمن

قالت مصادر بوزارة الصحة، إن الوزارة استندت على موافقة الصحة العالمية في تسجيل لقاح سينوفارم الصيني اضطراريا للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر، أن منظمة الصحة العالمية خاطبت وزارات الصحة المختلفة بتسجيل أقرب لقاح يثبت مأمونيته اضطراريا للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وعلم صدى البلد من مصادر مطلعة أن مطار القاهرة سيستقبل أولى الشحنات من لقاح سينوفارم الصيني الساعة 11 مساء على طائرة قادمة من دولة الإمارات الشقيقة والتي يقدر عددها بأكثر من 50 ألف جرعة، وسيتم بعدها إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي الساعة 12 صباحا.

وأشارت المصادر إلى أن باقي الشحنات ستصل تباعا والدفعة الثانية ستصل الأسبوع المقبل.

وعلم صدى البلد أن الفئات التي ستبدأ باستخدام اللقاح هي الأطقم الطبية نظرا لأنهم خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا، مشيرة إلى أن أعدادهم كبيرة جدا، وبعدهم يستخدم اللقاح في مستشفيات العزل والتي يبلغ عددها 13 مستشفى، ثم مستشفيات الصدر والحميات.

وأوضحت المصادر، أنه من المنتظر ان يستقبل الشحنة في مطار القاهرة الدولي، كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وسفيرا الصين والإمارات بالقاهرة، حيث من المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي بالصالة الحكومية في المطار بالتزامن مع وصول شحنة اللقاحات.

وأثبتت تجربة اللقاح انه آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، ومن المقرر أن سيتم البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية أولا، ويليها شحنات قادمة يتم تطعيم باقي الفئات من المصريين.

ويشارك في تجارب اللقاح من مصر 3 آلاف متطوع من أصل 45 ألف متطوع شاركوا في التجربة للقاحين شركة سينوفارم من مستوى عدة دول منها الإمارات التي بدأت في استخدام اللقاح لتطعيم شعبها.