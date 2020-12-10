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توك شو

المرشد السري.. أحمد موسى يعلق على أول ظهور للإخواني محمود عزت بعد القبض عليه

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:00 م
الإخواني محمود عزت
الإخواني محمود عزت
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قسم التوك شو
عرض الإعلامي أحمد موسى، أول ظهور للإخواني محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية  بعد القبض عليه في قضية أحداث قتل المتظاهرين السلميين.

وذكر «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» طريقة تعامل المستشار معتز خفاجي رئيس الدائرة الثانية مع الإخواني محمود عزت المتهم في أحداث قتل المتظاهرين السلميين.

وقال الإعلامي أحمد موسى إن محمود عزت إرهابي مدرب وهو المرشد السري لجماعة الإخوان الإرهابية وليس محمد بديع، مشيرا إلى أن القضاء المصري تعامل بكل إنسانية مع محمود عزت اليوم، والجماعة الإرهابية تحاول تشويه القضاء المصري.

ظهر الإرهابي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان داخل قاعة محكمة الجنايات بمجمع محاكم طرة.

فيما قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة الإرهابي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"  لجلسة 4 يناير لحضور الشهود.

وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطيه الأودن، حددت جلسة اليوم، لنظر أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار، وبأمانة سر سيد حجاج.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في غضون شهر ديسمبر 2018 قضت ببراءة عصام العريان ومحمد البلتاجي فى إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و12 آخرين من القيادات، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".

وقضت المحكمة حينها بمعاقبة 6 متهمين بالمؤبد، وهم محمد بديع عبد المجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وبراءتهم من تهم القتل والشيوع فيه وحيازة وإحراز المفرقعات، وبراءة سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل محمد مهدي عاكف.

صدر الحكم حينها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.
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