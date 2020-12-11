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بين الناس

مركز شباب الصفا يعاني غياب الأنشطة منذ 6 سنوات

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
أعرب عدد من سكان حى الهرم ، عن استيائهم الشديد من غلق مركز شباب القرية منذ 6 سنوات، وكان يعد المتنفس الوحيد للشباب للممارسة الأنشطة الرياضية.

ويقول المواطن محمد ابوعسل باشا في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : نشكو من غلق مركز شباب الصفا بالهرم منذ أكثر من 6 سنوات ، لعمل صيانة و لم يتم افتتاحه حتى الان ، رغم زيارة الوزير للمركز وتقديمه وعدا بالانتهاء من أعمال التطوير خلال أشهر، قبل أن يقوم المقاول الذي يقوم بأعمال التطوير بسحب العمال والمعدات الخاصة به لتأخر الوزارة في سداد الأقساط المستحقة له ..

وأضاف : أن الميزانية المعلنة الخاصة بالمركز يوجد بها 30 مليون جنيه، وأنهم يقومون سنويا بسداد قيمة الاشتراك رغم عدم وجود أي أنشطة، ومازالت المباني بدون ترميم لخدمة الأهالي والشباب في ممارسة الأنشطة الرياضية"، في أحد الأماكن المزدحمة بالسكان في منطقة الجيزة.

مناشد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،  بالانتهاء من أعمال التطوير و إعادة فتح مركز الشباب للممارسة الأنشطة الرياضية 
 للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01154700123

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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