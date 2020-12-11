أخبار التوك شو.. هالة زايد: استلام أول شحنة من لقاح كورونا دليل عظمة القيادة السياسية.. وأحمد موسى: محمود عزت قدم معلومات غير مسبوقة عن التنظيم الإرهابي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:





قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن وصول شحنة للقاح كورونا الصيني لحظة تاريخية تدل على عظمة القيادة السياسية وحرصها على المواطن المصري.

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم وضع الخطوات التنفيذية من أجل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي و إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي . أجلالسيارات



قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدولة ضخت 345 مليار جنيه استثمارات فى محافظات الصعيد الـ 10 خلال 6 سنوات.





قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على جلسة محاكمة الإرهابي محمود عزت، إن الإرهابي محمود عزت تحدث في تحقيقات مطولة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وقدم معلومات غير مسبوقة داخل وخارج مصر.



قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة والهيئات الإعلامية والصحفية منظومة واحدة متعصبة للدولة المصرية والقيادة السياسية، التى صنعت الثقل العالمى لمصر، لذا يجب التصدى لكل المصادر السلبية للمجتمع، مثل الشائعات والإرهاب.









أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر على موعد تاريخي اليوم حيث إنه سيتم إستقبال أولى جرعات لقاح كورونا القادمة من الخارج للبدء في تطعيم المصريين بها.





قال الدكتور محمد القوصى رئيس وكالة الفضاء المصرية، إنه لكي يتم إطلاق القمر الصناعي بنجاح يجب أن يتم عمل شكل مماثل له للتأكد من عدم تعرض القمر لأي مشكلات فنية.





كشف الإعلامي أحمد موسى، طريقة تعامل القضاء المصري مع الإرهابي محمود عزت في جلسة محاكمته اليوم والتي أظهرت عدالة المحكمة.



القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية بعد القبض عليه في قضية أحداث قتل المتظاهرين السلميين. عرض الإعلامي أحمد موسى ، أول ظهور للإخواني محمود عزت





