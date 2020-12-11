أخبار التوك شو.. هالة زايد: استلام أول شحنة من لقاح كورونا دليل عظمة القيادة السياسية.. وأحمد موسى: محمود عزت قدم معلومات غير مسبوقة عن التنظيم الإرهابي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن وصول شحنة للقاح كورونا الصيني لحظة تاريخية تدل على عظمة القيادة السياسية وحرصها على المواطن المصري.
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم وضع الخطوات التنفيذية من
أجل تحويل
السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي .
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدولة ضخت 345 مليار جنيه استثمارات فى محافظات الصعيد الـ 10 خلال 6 سنوات.
وزير الشباب والرياضة: الدولة دعمتنا بـ 16 مليار جنيه.. والتعصب للوطن فقط
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على جلسة محاكمة الإرهابي محمود عزت، إن الإرهابي محمود عزت تحدث في تحقيقات مطولة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وقدم معلومات غير مسبوقة داخل وخارج مصر.
قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة والهيئات الإعلامية والصحفية منظومة واحدة متعصبة للدولة المصرية والقيادة السياسية، التى صنعت الثقل العالمى لمصر، لذا يجب التصدى لكل المصادر السلبية للمجتمع، مثل الشائعات والإرهاب.
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر على موعد تاريخي اليوم حيث إنه سيتم إستقبال أولى جرعات لقاح كورونا القادمة من الخارج للبدء في تطعيم المصريين بها.
قال الدكتور محمد القوصى رئيس وكالة الفضاء المصرية، إنه لكي يتم إطلاق القمر الصناعي بنجاح يجب أن يتم عمل شكل مماثل له للتأكد من عدم تعرض القمر لأي مشكلات فنية.
كشف الإعلامي أحمد موسى، طريقة تعامل القضاء المصري مع الإرهابي محمود عزت في جلسة محاكمته اليوم والتي أظهرت عدالة المحكمة.
عرض الإعلامي أحمد موسى
، أول ظهور للإخواني محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية بعد القبض عليه في قضية أحداث قتل المتظاهرين السلميين.
قالت الدكتور غادة والى ، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ، إن العالم يحتفل باليوم العالمى لحقوق الانسان وهناك حملة للتوعية بدأت بنشر تغريدة على موقع " تويتر " دعت خلالها وزير خارجية النمسا للتوعية بهذا الشأن.
تعرضت الفنانة إلهام شاهين لـموقف محرج على الهواء وذلك أثناء تسلمها جائزة أحسن ممثلة عن دورها فى فيلم حظر تجول للمخرج أمير رمسيس، وفى أثناء ذهب إلهام كادت أن تسقط على الأرض ولكن الفنانة الكبيرة لبلبة أمسكتها حتى لا تقع.