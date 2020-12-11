وحيد حامد يكشف من اختار اسم فيلم "الإرهاب والكباب"

قال الكاتب الكبير وحيد حامد في أول حوار تليفزيوني بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه بدأ تصوير فيلم الإرهاب والكبار دون الاستقرار على اسمه.





وتابع الكاتب الكبير أن أحد عمال الإضاءة هو من اختار اسم الإرهاب والكباب.





وأضاف خلال حواره ببرنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن " صدامي الأكبر مع الرقابة كان عند منع فيلم الغول ويليه فيلم البريء والراقصة والسياسي، وكشف المستور، موضحًا أن فيلم كشف المستور لف على كل الأجهزة الأمنية، ولفت إلى أنه كان يقوم بدفن بعض الأفلام في النيل".





وتابع: مرتبط بالنيل ويحب رؤيته كل صباح، مؤكدًا أنه يعيش فى فندق على النيل، وتقابل مع نجوم ورجال أعمال وأيضًا نصابين، وأنه يحب الكتابة بين المواطنين ولفت إلى أن معظم أعمال الفنان الكبير عادل إمام كتبت في فندق على النيل.