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توك شو

وحيد حامد يكشف من اختار اسم فيلم "الإرهاب والكباب"

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:02 ص
وحيد حامد
وحيد حامد
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البهي عمرو
قال الكاتب الكبير وحيد حامد في أول حوار تليفزيوني بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه بدأ تصوير فيلم الإرهاب والكبار دون الاستقرار على اسمه.

وتابع الكاتب الكبير أن أحد عمال الإضاءة هو من اختار اسم الإرهاب والكباب.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن "صدامي الأكبر مع الرقابة كان عند منع فيلم الغول ويليه فيلم البريء والراقصة والسياسي، وكشف المستور، موضحًا أن فيلم كشف المستور لف على كل الأجهزة الأمنية، ولفت إلى أنه كان يقوم بدفن بعض الأفلام في النيل".

وتابع: مرتبط بالنيل ويحب رؤيته كل صباح، مؤكدًا أنه يعيش فى فندق على النيل، وتقابل مع نجوم ورجال أعمال وأيضًا نصابين، وأنه يحب الكتابة بين المواطنين ولفت إلى أن معظم أعمال الفنان الكبير عادل إمام كتبت في فندق على النيل.

وأشار إلى أنه كتب أعمالا لـ نجوم كبار كثيرين منهم على قيد الحياة ومنهم من توفاه الله، وكشف أن الفنانين الكبار الذين عمل معه كانوا من عمره وكان هناك حب متبادل، ولم تحدث أى مشكلة بينه وبين أى فنان، واى خلاف كان ينتهى فى الحال". 

وأوضح أنه عمل مع الفنان الكبير عادل إمام، والفنان الراحل نور الشريف، وأحمد زكي، ويسرا، وليلي علوي ومنى زكي والعظيم محمود مرسي وآخرين ".

وتابع: أنه كان يطرح ما يأتى على قلبه، ولم يكذب يومًا على الجمهور، لافتا إلى أن هناك أخطاء له ولكن كان صادقًا، ولذلك وصل لقلوب المواطنين.

وأشار إلى أنه أثناء تكريمه فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تذكر بداياته، وأعرب عن حبه لما شاهده من الجمهور، معلقًا: "رأيت الرسالة التى أديتها فى عيون الشباب أثناء تكريمى بمهرجان القاهرة.. سعيد عندما أشاهد أي شيء لي على السوشيال ميديا".

وتابع: " السينما هى الأساس عندي وبذلت بها جهدًا كبيرًا جدًا، وكنت أعمل بالصحافة بدون أجر.. كتبت مقالات كثيرة ولم أحصل على أجر لكى أعبر عن رأيي بدون تدخل، وبدأت أكتب مقالات بسبب وجود مشاكل لا يمكن الصبر عليها خاصة أن الأفلام قد تستغرق وقتًا طويلا لعرضها لكن المقال يتم نشره فى نفس اليوم".
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