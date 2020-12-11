وحيد حامد عن أغاني المهرجانات: ذوق فاسد

قال الكاتب وحيد حامد في أول حوار تليفزيوني بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تعليقا على ظهور أغاني المهرجانات فى الفترة الأخيرة، إن الأجيال الجديدة ذوقها اختلف، ويرى انه ذوق فاسد.
وأضاف خلال حواره ببرنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن أغاني المهرجانات ستختفى فى فترة وستعود مرة أخري.
ولفت إلى أنه لا يمكن تسمية الإزعاج والضوضاء فنا لان هناك أشياء يتفق عليها الحس الإنساني، مشيرا إلى أن الفوضى السائدة فى الشارع أكثر ازعاج.
وكشف أنه بدأت تصوير فيلم الإرهاب و الكبار دون الاستقرار على اسمه، ولكن أحد عمال الإضاءة هو من أختار أسم الإرهاب و الكباب، قائلا: صدامي الأكبر مع الرقابة كان عند منع فيلم الغول و يليه فيلم البريء و الراقصة و السياسي، وكشف المستور، والأخير لف على كل الأجهزة الأمنية".
وتابع: أنه كان يطرح ما يأتى على قلبه، ولم يكذب يومًا على الجمهور، لافتا إلى أن هناك أخطاء له ولكن كان صادقًا، ولذلك وصل لقلوب المواطنين.