وحيد حامد عن أغاني المهرجانات: ذوق فاسد

قال الكاتب وحيد حامد في أول حوار تليفزيوني بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تعليقا على ظهور أغاني المهرجانات فى الفترة الأخيرة، إن الأجيال الجديدة ذوقها اختلف، ويرى انه ذوق فاسد.





وأضاف خلال حواره ببرنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن أغاني المهرجانات ستختفى فى فترة وستعود مرة أخري.



