ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وحيد حامد عن أغاني المهرجانات: ذوق فاسد

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
وحيد حامد
وحيد حامد
Advertisements
البهي عمرو
قال الكاتب وحيد حامد في أول حوار تليفزيوني بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تعليقا على ظهور أغاني المهرجانات فى الفترة الأخيرة، إن الأجيال الجديدة ذوقها اختلف، ويرى انه ذوق فاسد.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن أغاني المهرجانات ستختفى فى فترة وستعود مرة أخري.

ولفت إلى أنه لا يمكن تسمية الإزعاج والضوضاء فنا لان هناك أشياء يتفق عليها الحس الإنساني، مشيرا إلى أن الفوضى السائدة فى الشارع أكثر ازعاج.

وكشف أنه بدأت تصوير فيلم الإرهاب و الكبار دون الاستقرار على اسمه، ولكن أحد عمال الإضاءة هو من أختار أسم الإرهاب و الكباب، قائلا: صدامي الأكبر مع الرقابة كان عند منع فيلم الغول و يليه فيلم البريء و  الراقصة و السياسي، وكشف المستور، والأخير لف على كل الأجهزة الأمنية".


وتابع: أنه كان يطرح ما يأتى على قلبه، ولم يكذب يومًا على الجمهور، لافتا إلى أن هناك أخطاء له ولكن كان صادقًا، ولذلك وصل لقلوب المواطنين.

وأشار إلى أنه أثناء تكريمه فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تذكر بداياته، وأعرب عن حبه لما شاهده من الجمهور، معلقًا: "رأيت الرسالة التى أديتها فى عيون الشباب أثناء تكريمى بمهرجان القاهرة.. سعيد عندما أشاهد لأي شئ لي على السوشيال ميديا".

وتابع : " السينما هى الأساس عندي وبذلت بها جهدًا كبيرًا جدًا، وكنت أعمل بالصحافة بدون أجر.. كتبت مقالات كثيرة ولم أحصل على أجر لكى أعبر عن رأيي بدون تدخل، وبدأت أكتب مقالات بسبب وجود مشاكل لا يمكن الصبر عليها خاصة أن الأفلام قد تستغرق وقتًا طويلا لعرضها لكن المقال يتم نشره فى نفس اليوم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غدا في مهرجان القاهرة.. طارق الشناوي يحاور الكاتب الكبير وحيد حامد

بث مباشر .. دقائق من التصفيق فى افتتاح ندوة تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد.. شاهد

منهم محمود عبد العزيز.. هؤلاء تمنى وحيد حامد وجودهم أثناء تكريمه في القاهرة السينمائي

30 صورة من ندوة المخرج وحيد حامد فى القاهرة السينمائي

"أنتوا ادتوني عمر جديد".. وحيد حامد يرد على تكريمه فى مهرجان القاهرة السينمائي

وحيد حامد: لم أتقاض أجرًا عن أي مقال صحفي خلال مشواري

ترشيحاتنا

نقابة المهن التمثيلية السورية تنفي وفاة الفنان الكبير دريد لحام

هاني الناظر: احذروا النكد قد يصيبكم بفيروس كورونا

شوبير يكشف تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

أول تعليق من طارق يحيى بعد إيقافه من الزمالك

مبروك يا لبلبة.. نجوم مهرجان القاهرة يهنئون فنانة بعد لقطة رومنسية وحضن على الهواء.. فيديو

ذكريات من بدايات أم كلثوم.. قصة أول لقاء جمعها بـ«أعظم مغن سمعته في حياتها»

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيتامين ينقذ حياة مرضى فيروس كورونا.. دراسة توضحه

أعراض خفيفة.. دراسة توضح أمراضا يسببها كورونا للأطفال

رخيصة الثمن.. دراسة تنصح بتناول هذه العشبة للوقاية من السرطان