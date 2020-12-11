حسام الخولي: المجتمع المصري ضمن وجود أصوات معارضة في النواب والشيوخ.. فيديو

قال المهندس حسام الخولي ، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" ، إنه أصبح هناك اتساع كبير في عدد الأحزاب المعارضة منذ بداية القائمة الوطنية ، حيث كان الاتفاق إذا نجحت القائمة أن تكون ممثلة بـ 13 حزب ، بالإضافة إلى التنسيقية الحزبية ، بما فيهم أحزاب المعارضة .

وأضاف " حسام الخولي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " خبر اليوم " المُذاع على فضائية " أون " ، أن المجتمع المصري ضمن وجود الأصوات المعارضة في مجلس النواب والشيوخ ، بحيث لا يتوقف الصوت المعارض على نجاح المُرشح أو سقوطه .

وأكد نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" ، أن التشكيلة الجديدة للمجلس أصبحت تحتوي على 13 حزب، قائلا: ليس عدد الأحزاب المعارضة التي زادت فقط ، ولكن عدد الكراسي المعارضة داخل المجلس زادت أيضًا .

وأشار " الخولي " ، إلى أنخ على سبيل المثال ، حزب " التجمع " المعارض ، شارك في مجلس الشيوخ الماضي بعضوين ، عضو كان مُعين من الرئيس السيسي ، وعضو منتخب ، أما مجلس الشيوخ الحالي فقد شارك فيه الحزب بـ 6 أعضاء.

وتابع ، أن المجلس " المصري الديمقراطي " المعارض ، شارك في مجلس الشيوخ الحالي بحوالي 7 أعضاء ، على الرغم من مشاركته في المجلس الماضي بحوالي 3 أعضاء فقط ، أيضًا مجلس " الإصلاح والتنمية " المعارض ، شارك في المجلس الحالي بحوالي 9 أعضاء ، على الرغم من مشاركته في المجلس الماضي بـ 4 أعضاء فقط .

وأكمل ، أن حزب " العدل " كان غير ممثل في مجلس الشيوخ الماضي ، أما مجلس الشيوخ الحالي شارك فيه بعضوين ، وغيرهم من الأحزاب المعارضة العديدة ، فهذا يؤكد على الاتساع الكبير في عدد الأحزاب المعارضة ، في مجلس الشيوخ الحالي لعام 2020 .

وأردف أن القائمة الوطنية لا تعني بعد دخول أعضائها مجلس الشيوخ أن تكن جميع آرائهم واحدة ، مؤكدًا على حرصهم الشديد على تمثيل كل العقول الوطنية فى كافة المجالات بمجلس الشيوخ.



وأشار ، إلى أن كل حزب سياسى يعرف حجمه جيدا على أرض الواقع، لافتا إلى أن حزب مستقبل وطن وبعض الأحزاب الأخرى تسعى لإعداد قائمة تمثل جميع الأطراف.