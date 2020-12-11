حسام الخولي: المجتمع المصري ضمن وجود أصوات معارضة في النواب والشيوخ.. فيديو

قال المهندس حسام الخولي ، نائب رئيس حزب
"مستقبل وطن" ، إنه أصبح هناك اتساع كبير في عدد الأحزاب
المعارضة منذ بداية القائمة الوطنية ، حيث كان الاتفاق إذا نجحت القائمة أن تكون ممثلة
بـ 13 حزب ، بالإضافة إلى التنسيقية الحزبية ، بما فيهم أحزاب المعارضة .
وأضاف " حسام الخولي " في مداخلة
هاتفية مع برنامج " خبر اليوم " المُذاع على فضائية " أون " ،
أن المجتمع المصري ضمن وجود الأصوات المعارضة في مجلس النواب والشيوخ ، بحيث لا يتوقف
الصوت المعارض على نجاح المُرشح أو سقوطه .
وأكد نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" ، أن التشكيلة الجديدة للمجلس أصبحت تحتوي
على 13 حزب، قائلا: ليس عدد الأحزاب المعارضة التي زادت فقط ، ولكن عدد الكراسي
المعارضة داخل المجلس زادت أيضًا .
وأشار " الخولي " ، إلى أنخ على
سبيل المثال ، حزب " التجمع " المعارض ، شارك في مجلس الشيوخ الماضي
بعضوين ، عضو كان مُعين من الرئيس السيسي ، وعضو منتخب ، أما مجلس الشيوخ الحالي
فقد شارك فيه الحزب بـ 6 أعضاء.
وتابع ، أن المجلس " المصري الديمقراطي
" المعارض ، شارك في مجلس الشيوخ الحالي بحوالي 7 أعضاء ، على الرغم من
مشاركته في المجلس الماضي بحوالي 3 أعضاء فقط ، أيضًا مجلس " الإصلاح
والتنمية " المعارض ، شارك في المجلس الحالي بحوالي 9 أعضاء ، على الرغم من
مشاركته في المجلس الماضي بـ 4 أعضاء فقط .
وأكمل ، أن حزب " العدل " كان
غير ممثل في مجلس الشيوخ الماضي ، أما مجلس الشيوخ الحالي شارك فيه بعضوين ،
وغيرهم من الأحزاب المعارضة العديدة ، فهذا يؤكد على الاتساع الكبير في عدد
الأحزاب المعارضة ، في مجلس الشيوخ الحالي لعام 2020 .
وأردف أن القائمة الوطنية لا تعني بعد دخول أعضائها مجلس الشيوخ أن تكن جميع آرائهم واحدة ، مؤكدًا
على حرصهم الشديد على تمثيل كل العقول الوطنية فى كافة المجالات بمجلس الشيوخ.
وأشار ، إلى أن كل حزب سياسى يعرف حجمه جيدا على أرض الواقع، لافتا إلى أن حزب مستقبل وطن وبعض الأحزاب الأخرى تسعى لإعداد قائمة تمثل جميع الأطراف.