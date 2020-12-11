بعد استلام شحنة لقاح كورونا.. القائم بأعمال السفير الإماراتي بالقاهرة: علاقتنا بمصر أخوة وتضامن.. فيديو

أكدت المستشارة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي في القاهرة انه من دواعي سروري وجود التحالف الكبير مع مصر مؤكدة انني أتقدم بخالص الشكر لوزيرة الصحة هالة زايد.





وأضافت الكعبي خلال تصريحات على هامش مؤتمر صحفي تم تنظيمه بعد استلام شحنات لقاح كورونا أن عنوان هذا التضامن أن العلاقة بين مصر والإمارات علاقة أخوة واشقاء وتضامن تجعلنا نشعر اننا نقف فى مكان واحد .





وتابعت القائم بأعمال السفير الاماراتي في القاهرة أن الامارات أعلنت عن تضامنها مع مصر وقدمت هدية ودعم لمصر وشعبها مؤكدة أن العلاقة بين مصر والامارات علاقة استراتيجية يعود لتاريخ طويل منذ عهد الشيخ زايد.





وأشارت الكعبي إلى اننا نأمل ان نكون على قدر المسئولية التي تعمل على إنجاح بين البلدين قيادة وشعبا.



