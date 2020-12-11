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بعد استلام شحنة لقاح كورونا.. القائم بأعمال السفير الإماراتي بالقاهرة: علاقتنا بمصر أخوة وتضامن.. فيديو

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:19 ص
المستشارة مريم الكعبي
المستشارة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الاماراتي في القا
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محمود محسن
أكدت المستشارة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي في القاهرة انه من دواعي سروري وجود التحالف الكبير مع مصر مؤكدة انني أتقدم بخالص الشكر لوزيرة الصحة هالة زايد.

وأضافت الكعبي خلال تصريحات على هامش مؤتمر صحفي تم تنظيمه بعد استلام شحنات لقاح كورونا أن عنوان هذا التضامن أن العلاقة بين مصر والإمارات علاقة  أخوة واشقاء وتضامن تجعلنا نشعر اننا نقف فى مكان واحد .

وتابعت القائم بأعمال السفير الاماراتي في القاهرة  أن الامارات أعلنت عن تضامنها مع مصر وقدمت هدية ودعم لمصر وشعبها مؤكدة أن العلاقة بين مصر والامارات علاقة استراتيجية يعود لتاريخ طويل منذ عهد الشيخ زايد.

وأشارت الكعبي إلى اننا نأمل ان نكون على قدر المسئولية التي تعمل على إنجاح بين البلدين قيادة وشعبا. 

وقد استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس،  و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.


وقال مجاهد إن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا.

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