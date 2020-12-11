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فن

هنادي مهنا تخطف قلوب متابعيها بصورة لها مع زوجها من القاهرة السينمائي.. شاهد

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة هنادى مهنا متابعيها بـ صورة لها مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح من مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 


وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالآتي :  مشاء الله - ربنا يحفظكم - حلوين اوي - القمر ربنا يسعدكوا 

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وانطلقت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، التزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا.

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، وتكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.
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