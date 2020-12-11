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أخبار العالم

مقتل 6 أشخاص في انفجار بطهران.. فيديو

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:11 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 6 أشخاص جراء انفجار للغاز ببلدة إسلامشهر بالعاصمة الإيرانية طهران.

وقال موقع "راديو فردا" الإيراني إن السلطات الإيرانية أعلنت عن مقتل 6 أشخاص بانفجار اسطوانة غاز في منطقة شمس آباد.

ونقل الموقع عن نائب المدعي العام في إسلام شهر، هاشم إمامي، قوله إن "الضحايا كانوا متواجدين داخل حديقة مبنى قيد الإنشاء".

وأوضح الموقع، أنه "حتى الآن تحديد هويات 5 أشخاص من الضحايا".

وأشار الموقع إلى قيام السلطات بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.
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