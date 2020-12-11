ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

قرح و تجمعات دموية.. سيدة تدعي إصابتها بآثار جانبية بعد تجربة لقاح كورونا.. صور

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:51 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
بالرغم من أن العالم كان يلهث خلف إنتاج لقاحات كورونا منذ قرابة عام، إلا أن الخوف من الآثار الجانبية للقاحات التي تعمل على إنتاجها شركات عالمية بدأت تتزايد حتى أصبحت تشكل خطرا على الأيام المقبلة، فقد تتسبب الصراعات على اللقاحات المنتجة ستنهي حياة بعض البشر. 

حسب ما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن سيدة أمريكية من ولاية تكساس أثارت الذعر بعد نشر إبنتها صورة لقدميها التي أصيبت بقرح و تجمعات دموية بعد مشاركتها في تجارب لقاح كورونا منذ فترة . 

قالت السيدة باتريشا البالغة من العمر 52 عاما، التي تقيم في ولاية تكساس الأمريكية، أنها شعرت بشئ من الألم في قدميها بعد تلقيها جرعة من تجارب لقاحات كورونا التي كانت تقام في الولايات المتحدة الأمريكية و لكنها لم تبالي إلأ أن الشعور بالألم ظهر على قدميها بندبات حمراء في البداية ثم تحولت إلى قرح . 

حاول الأطباء الوصول إلى سبب علمي في البداية لما حدث لتلك السيدة، و أشار أحد الأطباء إلى أن اللقاح التجريبي الذي شاركت فيه هو السبب في إصابتها بتلك القرح . 

سرعان ما علمت إبنة السيدة باتريشا قامت بتصوير قدمي والدتها و نشر صورتها عبر حسابها على الفيس بوك لتصل المعلومة إلى كل متابعيها ، و تحذر أصدقائها من لقاح فايزر الذي تقوم أمريكا الآن بتجربته على البعض . 

بعد تواصل الحكومة مع السيدة باتريشا، تبين أن اللقاح الذي تلقته ليس السبب في تكوين تلك القرح، فإن اللقاح لا يسبب تلك الأعراض الجانبية، فقد تكون أصيبت بفيروس ما نتج عنه إصابتها بتلك القر. 

أعلنت السيدة بباتريشا خلال وسائل الإعلام، أن اللقاح لم يصيبها بأي أذى و لكن هوس البعض و خوفهم المرضي من الأعراض الجانبية من لقاح فايزر تسبب في إثارة الذعر و قدمت اعتذارا لما قامت به إبنتها . 
قرح و تجمعات دموية.. سيدة تدعي إصابتها بآثار جانبية بعد تجربة لقاح كورونا.. صور
قرح و تجمعات دموية.. سيدة تدعي إصابتها بآثار جانبية بعد تجربة لقاح كورونا.. صور
قرح و تجمعات دموية.. سيدة تدعي إصابتها بآثار جانبية بعد تجربة لقاح كورونا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فايزر تعلن انتهاء عهد كورونا.. الوصول لأول لقاح بفعالية 90% بعد يومين من فوز بايدن.. ترامب يحتفل وتوقيت الإعلان يثير الجدل.. ورئيس الشركة يرد: السياسة لا توجهنا

متطوعو لقاح فايزر يصفون ما يحدث عند الحصول على الجرعة

هل يمكن للعالم أن يقول قريبًا وداعًا لفيروس كورونا ويعود إلى أيام ما قبل الجائحة؟ لقاحات فايزر وموديرنا وأكسفورد الأمل في الخلاص من الكابوس القاتل.. وهذا أسوأ سيناريو يمكن حدوثه بعد تطعيم الناس

الجديد حول لقاح فايزر وتوزيعه في أمريكا.. فيديو

بعد إعلان بريطانيا توفيره .. سيدة حامل ترفض تلقي لقاح فيروس كورونا لهذا السبب

واشنطن: وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح "فايزر" ضد كورونا

ترشيحاتنا

إعلامية كويتية: السعودية لن تتمم المصالحة الخليجية إلا بقبول قطر المطالب الـ 13

بـ دانتيل .. أول صور من حفل خطوبة شدوى الحضري

دعاء ليلة الجمعة للأحبة.. مكتوبة ومستجابة

مفاجأة مدوية| ديون الزمالك "مليار ونصف" والنشاط الرياضى في خطر

بعد هجومه على الإدارة.. الزمالك يقرر إيقاف طارق يحيى

وزيرة التجارة والصناعة: متاح سيارات بقسط يبدأ من 1500 جنيه.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض خفيفة.. دراسة توضح أمراضا يسببها كورونا للأطفال

رخيصة الثمن.. دراسة تنصح بتناول هذه العشبة للوقاية من السرطان

ذكريات من بدايات أم كلثوم.. قصة أول لقاء جمعها بـ«أعظم مغن سمعته في حياتها»