قرح و تجمعات دموية.. سيدة تدعي إصابتها بآثار جانبية بعد تجربة لقاح كورونا.. صور





حسب ما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن سيدة أمريكية من ولاية تكساس أثارت الذعر بعد نشر إبنتها صورة لقدميها التي أصيبت بقرح و تجمعات دموية بعد مشاركتها في تجارب لقاح كورونا منذ فترة .





قالت السيدة باتريشا البالغة من العمر 52 عاما، التي تقيم في ولاية تكساس الأمريكية، أنها شعرت بشئ من الألم في قدميها بعد تلقيها جرعة من تجارب لقاحات كورونا التي كانت تقام في الولايات المتحدة الأمريكية و لكنها لم تبالي إلأ أن الشعور بالألم ظهر على قدميها بندبات حمراء في البداية ثم تحولت إلى قرح .





حاول الأطباء الوصول إلى سبب علمي في البداية لما حدث لتلك السيدة، و أشار أحد الأطباء إلى أن اللقاح التجريبي الذي شاركت فيه هو السبب في إصابتها بتلك القرح .





سرعان ما علمت إبنة السيدة باتريشا قامت بتصوير قدمي والدتها و نشر صورتها عبر حسابها على الفيس بوك لتصل المعلومة إلى كل متابعيها ، و تحذر أصدقائها من لقاح فايزر الذي تقوم أمريكا الآن بتجربته على البعض .





بعد تواصل الحكومة مع السيدة باتريشا، تبين أن اللقاح الذي تلقته ليس السبب في تكوين تلك القرح، فإن اللقاح لا يسبب تلك الأعراض الجانبية، فقد تكون أصيبت بفيروس ما نتج عنه إصابتها بتلك القر.





أعلنت السيدة بباتريشا خلال وسائل الإعلام، أن اللقاح لم يصيبها بأي أذى و لكن هوس البعض و خوفهم المرضي من الأعراض الجانبية من لقاح فايزر تسبب في إثارة الذعر و قدمت اعتذارا لما قامت به إبنتها .

بالرغم من أن العالم كان يلهث خلف إنتاج لقاحات كورونا منذ قرابة عام، إلا أن الخوف من الآثار الجانبية للقاحات التي تعمل على إنتاجها شركات عالمية بدأت تتزايد حتى أصبحت تشكل خطرا على الأيام المقبلة، فقد تتسبب الصراعات على اللقاحات المنتجة ستنهي حياة بعض البشر.