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رياضة

"منظومة رائعة".. شوبير يشيد بفريق سيراميكا كليوباترا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:17 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أشاد الإعلامي أحمد شوبير  بمنظومة فريق سيراميكا كليوباترا بعد وصولهم للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال شوبير خلال تصريحاته على فضائية أون تايم سبورت في برنامج ملعب اون، أنه تم بناء فريق قوي مر بالدوري الدرجة الرابعة وصولا إلى الدوري الممتاز مع صفقات قوية أبرمها قبل بداية الموسم.

ويدخل سيراميكا المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية بعد ابرامه العديد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات المنقضية منذ أيام، مما يمنح فريق كليوباترا الأفضلية في المنافسة على المربع الذهبي منذ المباراة الأولى. 


ويسعى الجهاز الفني والإداري لفريق سيراميكا لتحقيق أول ثلاث نقاط في الدوري من بوابة الإنتاج الحربي، ولكن لن يكون الأمر سهلًا أمام أبناء مختار مختار حيث إنهم حققوا المركز الثامن في الموسم المنقضي. 

ويتمتع كليوباترا بمجموعة من اللاعبين المميزين الذين يمنحون الفريق قوة كبار المشاركين في البطولة، وأهمهم مركز صانع الألعاب، حيث يملك صالح جمعة اللاعب المنتقل من النادي الأهلي المتشوق الى صنع مشوار جيد مع فريقه الجديد والانضباط وإظهار جميع امكانياته التي اختفت طوال سنوات عديدة. 

ومحمد إبراهيم لاعب الزمالك والمقاصة السابق، الذي أبدع خلال فترة تواجده مع الفريق الفيومي وتصارع عليه قطبا الكرة المصرية لضمه، ولكن فضل اللاعب كما قال في تصريحاته اللعب لصالح فريق يضم مجموعة كبيرة من النجوم لتحقيق بطولات والسير مشوار من النجاح سويًا. 


صفقات سيراميكا كليوباترا

ويستعرض "صدى البلد" صفقات سيراميكا كليوباترا، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2020-2021.

1 - عامر عامر
2 - محمد إبراهيم
3 - صالح جمعة
4 - كوامي بونسوه
5 - محمد حسن
6 - ميدو جابر
7 - رجب بكار
8 - خالد صبحي
9 - وينفيل كوبينا
10 - أحمد محسن
11 - محمد أحمد الشحات
12 - محمد توني
13 - محمد مسعد
14 - عبدالله محمود
15 - عبد الرحمن رمضان "بودي"
16 - أحمد عيد
17 – فونسينهو
18 - أحمد أمين أوفا
19 - خالد جمال
20 - محمد جمال
21 - محمد الحضري
22 - أشانت بواه
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