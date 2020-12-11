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فن

بابتسامة.. شاهد إطلالة يسرا من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة يسرا  صورة لها من حفل ختام الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وذلك عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى :  اجمل ابتسامه - ربنا يسعدك ويفرحك بحبك جدا  - وشك كله طاقه ايجابيه - انتي جميله جدا ماشاء الله ربنا يحفظك 

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واختتم مهرجان القاهرة السينمائي امس الخميس، دورته الـ 42 في دار الأوبرا المصرية .

والتزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء. 

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران. 

كما حرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.

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