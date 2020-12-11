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منوعات

موقف سخيف.. عميل يطلب 21 وجبة ويتهرب من دفع الفاتورة.. صور

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 04:13 ص
صدى البلد
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مريم صليب
قام شاب بالغ من العمر 30 عاما بالقيام بمزحة سخيفة مع أحد المطاعم الصغيرة في استراليا، و لكنها في الواقع لم تكن مزحة لطيفة على الأطلاق فقد تسبب في إحراج لعامل توصيل الطلبات . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن أحد المطاعم في استراليا قام بنشر صورة من دردشات أحد العملاء الخاصة بهم و يظهر من خلالها سخافة ما قام به الشاب مع عامل المطعم و الاستخفاف بهم عن طريق طلب كمية كبيرة من الوجبات التي يقدمها ذلك المطعم الصغير . 

فوجئ عامل توصيل الطلبات الخاص بالمطعم أن العنوان الذي أرسله الشاب خاطئ، فقام بالاتصال به ليتأكد بعد ان شعر بالإحراج حينما وصل إلى مكان خاطئ و فاجئ السكان بمطالبتهم بالمال مقابل الطعام و أقسموا أنهم لم يطلبوا أي طعام . 

قال الشاب أنه يعلم أن العنوان خاطئ، و لن يتسلم الوجبات التي طلبها بحجة أنه لا يملك من المال الكاف لدفع الفاتورة، و التي تضمن 1 طبق من الأرز مع اللحوم . 

نشر المطعم الرسائل المتبادلة بين ادارة المطعم و ذلك الشاب السخيف، و أكدوا أن هؤلاء الشباب هم عبئ على المجتمع فإن الشاب الذي قام بتوصيل الطلبات عرض حياته للخطر لأنه كان مصاب بجرح في قدمه أصيب به اثناء توصيل الطعام لذلك الشخص السخيف . 
موقف سخيف.. عميل يطلب 21 وجبة ويتهرب من دفع الفاتورة.. صور
موقف سخيف.. عميل يطلب 21 وجبة ويتهرب من دفع الفاتورة.. صور
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