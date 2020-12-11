تعرف على أهم 4 أشياء لحماية سيارتك.. صور

ماذا تمثل لك سيارتك ؟! هو سؤال متعدد الأجوبة فمن الممكن أن يكون الرد، هي الإبنة البارة أو الصديقة الوفية، أو المنقذة في الوقت المناسب، ولذلك تأخذ السيارة جانب كبير من الاهتمام لدى مالكها، ولكن هناك أمور خاصة تزيد لسيارتك الحماية اللازمة.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أهم 5 أشياء لحماية سيارتك.





1- صدادة الأبواب

قد تتعرض أبواب السيارة إلى العديد من الاصطدامات، تنتج عندما تفتح باب سيارتك وبجانبك سيارة أخرى، ولكي نتغلب على هذه المشكلة نقوم بتزويد الأبواب بقطعة من الفوم المقوى، وهي عبارة عن خامة ممتصة للصدمات، لعلها تكون أحد أفضل الأساليب المستخدمة لحماية أبواب سيارتك من هذه المخاطر.





2- شماسة الزجاج

عند توقف سيارتك تحت آشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، فسوف يؤثر ذلك بشدة على الأجزاء الداخلية للسيارة مثل التابلوة والفرش الداخلي، ولكي نتجنب هذه المشكلة علينا القيام بوضع شماسة الزجاج لحماية سيارتك من الداخل وأيضًا للحفاظ على معدل درجة الحرارة داخلها خاصة في فصل الصيف.





3- بلف الإطار

تعتبر الإطارات هي الركيزة الأساسية لهيكل السيارة، والمسؤولة عن عمليات الحركة المختلفة، ولذلك فمن الضروري الإهتمام بها والحفاظ على مستوى الهواء الداخلي لها، ولكي نحصل على أعلى مستويات الأفضلية، فعلينا إقتناء بلف الاطار اذا فقد وذلك لضمان عملية إحكام الهواء.





4- غطاء السيارة