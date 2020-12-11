قبل بداية الدوري.. من البطل في حالة إلغاء المسابقة أو عدم اكتمالها؟

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء أمس، عن لائحة عقوبات الموسم الجديد لموسم 2020-2021؛ إذ نشرت الجبلاية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نص لائحة العقوبات بالكامل.





ومن ضمن الشروط التي نشرها الاتحاد المصري لكرة القدم، جاء الشرط الـ20 تحت مسمي " في حالة إلغاء المسابقة أو عدم اكتمالها لظروف قهرية".





وجاء نص تلك الحالة كالاتي:





"قبل انقضاء نصف المسابقة أي قبل لعب 153 مباراة من أصل 306 مباراة تلغى نتائج جميع الفرق ويعتبر الموسم كأنه لم يكن وفي تلك الحالة يرسل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نفس الفرق المشاركة في آخر نسخة من بطولات الأندية الإفريقية للمشاركة في النسخة التالية".





ومن المقرر أن ينطلق الدوري الممتاز اليوم الجمعة، وتقام غدا 3 مباريات وهى مباراة إنبى وأسوان على استاد بتروسبورت ومباراة طلائع الجيش والجونة على استاد جهاز الرياضة العسكري ومباراة الإنتاج الحربى وسيراميكا كليوباترا على استاد الأهلي والسلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري.





