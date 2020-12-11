حدث ليلا.. انفجار في طهران.. أمريكا تسمح رسميا باستخدام اللقاح الجديد.. ووزيرة الصحة تكشف توجيهات الرئيس الخاصة بـ لقاح كورونا

نشر موقع صدى البلد، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحتين المحلية والعالمية خلال ساعات الليل الأولى وحتى صباح اليوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر، نرصد أبرزها في السطور التالية:

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السفير الصيني لدى مصر (لياو لي تشانغ) والسفيرة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر.









أفادت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن الرئيس دونالد ترامب وقع على حزمة عقوبات ضد تركيا بسبب شراؤها منظومة "إس-400" الدفاعية الجوية الروسية العام الماضي.







