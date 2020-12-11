نشاط الرئيس السيسي وقرب عودة الطيران بين مصر والكويت والشأن الاقتصادي أبرز اهتمامات صحف القاهرة

تناولت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم /الجمعة/ العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، جاء في مقدمتها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات الراغبين في تحويلها للعمل بالغاز، بالإضافة إلى نبأ استقبال الرئيس السيسي للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.





كما أبرزت الصحف موضوع قرب عودة حركة الطيران بين مصر والكويت، وإعلان وزارة التخطيط عن 47 مليار جنيه استثمارات لمحافظات الصعيد خلال العام المالى 2020/2021.





وركزت الصحف - أيضا - على حصول مصر على شهادة دولية جديدة من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات التصنيف، التي قالت إن مصر "نجم ساطع عالميا في الإصلاح، وأن اداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات رغم ازمة كورونا".





فتحت عنوان (الرئيس السيسي يوجه بمنح حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات الراغبين في تحويلها للعمل بالغاز)، نقلت صحيفة (الأخبار) عن الرئيس السيسي توجيهه بمنح حافز نقدي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة والراغبين في إحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك كدعم للإجراءات التمويلية للتعاقد.





وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي وجه - أيضا - بتنظيم معرض متكامل للمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات، يتضمن أحدث ما جرى التوصل إليه في هذا المجال.





وأشارت الصحيفة أن توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه - مساء أمس - مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ومحافظ البنك المركزي ، ووزراء البترول والمالية، والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.





وفي موضوع رئاسي آخر، أبرزت صحيفة (الأهرام) - في صدر صفحتها الأولى - نبأ استقبال الرئيس السيسي، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وفق تصريحات السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة.





وفي شأن محلي آخر، نقلت صحيفة (الأخبار) عن مصدر كويتي - وصفته بالمسئول - القول إن هناك تحركات من قبل الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، لعودة التشغيل بين الكويت ومصر، وذلك للرحلات المغادرة من الكويت بطريقة مباشرة أولا، وذلك تمهيدا لتشغيل الرحلات التجارية بين البلدين ذهابا وإيابا قريبا جدا.





ونسبت الصحيفة للمصدر تصريحاته بشأن استقبال الإدارة العامة للطيران المدني يوم /الثلاثاء/ الماضي طلبا رسميا من الخطوط الوطنية مصر للطيران بطلب تشغيل الرحلات المغادرة من الكويت إلى مصر، وذلك تسهيلا لعودة العمالة المصرية الراغبة في السفر وتسهيلا للإجراءات بدلا من لجوء الجالية المصرية إلى جهة وسيطة (ترانزيت) للعودة إلى بلدانها.





وأضافت أن المصدر أوضح أن إدارة الطيران المدني الكويتية بحثت الأمر في اجتماع عقدته على مدار اليومين الماضيين، وذلك لترتيب الأفكار والرؤى وإبلاغ شركات الطيران الوطنية ومعرفة مدى استعدادها لذلك.





وفي الشأن الاقتصادي، كتبت صحيفة (الجمهورية)، تحت عنوان (شهادة دولية جديدة من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات التصنيف مصر.. نجم ساطع عالميا في الإصلاح مسؤولة دولية اداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات رغم ازمة كورونا) أن وزير المالية أكد أن أداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات، رغم أزمة كورونا بشهادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد والبنك الدوليين، على نحو يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة والجريئة التي تبناها الرئيس السيسي، وساندها الشعب المصري، وأسهمت في استقرار السياسات المالية والنقدية، وأشادت بها مدير صندوق النقد الدولي.





وأشارت الصحيفة إلى ما نقله وزير المالية عن مديرة صندوق النقد الدولي بأن "مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى"، ويؤكد كفاءة إنفاق الحزمة المالية الداعمة للنشاط الاقتصادى والقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، المقررة بـ 2 % من الناتج المحلي، بمراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، ويشير أيضًا إلى أهمية المشروعات التنموية فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، وتحفيز الاستثمار.





وفي سياق اقتصادي ثان، نشرت (الجمهورية) - تحت عنوان (التخطيط: 47 مليار جنيه استثمارات لمحافظات الصعيد خلال العام المالى 2020/2021) - تأكيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 /2021 تُشكِّلُ 25٪ من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 50٪ عن خطة 2019/2020.

وأضافت الصحيفة أن السعيد أشارت إلى التركيز على أولوية متقدمة لتنمية محافظات الصعيد والتركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجا؛ لتتضيق الفجوة الداخلية، والحد من الهجرة إلى الحضر، وتوفير دفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة التي تؤدي لمزيد من فرص العمل للشباب.





وفي الشأن الصحي، ركزت صحيفة (الأهرام) على تعرض وثائق تتعلق بلقاح (فايزر-بايونتيك)، المضاد لفيروس كوفيد 19 المستجد، للقرصنة خلال هجوم إلكتروني على وكالة الأدوية الأوروبية.





ونقلت (الأهرام) عن شركة الأدوية الأمريكية العملاقة (فايزر)، وشريكتها الألمانية (بايونتيك)، تأكيدهما أن وثائق مرتبطة بتطويرهما للقاح ضد مرض كوفيد-19 "تم الوصول إليها بشكل غير مشروع" في هجوم إلكتروني، معربتين عن اعتقادهما بأنه لم يجرى اختراق أي بيانات شخصية للمشاركين في التجربة، وأن الوكالة "أكدت لنا أن الهجوم الإلكتروني لن يكون له أي تأثير على الجدول الزمني لمراجعته (اللقاح)".





وأضافت الصحيفة أن (فايزر) أضافت - في بيان - "من المهم الإشارة إلى أنه لم يتم اختراق نظام بايونتيك ولا نظام فايزر في الحادث، ولم نرصد قرصنة بيانات شخصية"، وتابعت: "نحن بانتظار مزيد من المعلومات من التحقيق الذي تجريه وكالة الأدوية الأوروبية للتصرف بالطريقة المناسبة بما يتوافق مع القانون الأوروبي".



