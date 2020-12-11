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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وفي هذا السياق قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 11 ديسمبر،فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس ولديك استعداد لإجراء دراسات مستفيضة وتثبت كفاءة في العلوم وفي مجالات مختلفة..

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وأضافت عبير فؤاد،في حديثها عن مواليد يوم 11 ديسمبر:"إنك  قد تعيش حياة اجتماعية صاخبة، وتهتم بصالح البشرية عموما".

وقدمت خبيرة الأبراج نصحية لمواليد 11 ديسمبر، قائلة:"عام ٢٠٢١ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام".

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