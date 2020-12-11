ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عمرو حسن: النمو السكاني في مصر 4 أضعاف نظيره بالدول المتقدمة.. فيديو

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:21 ص
الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء
Advertisements
نورهان رأفت
قال الدكتور عمرو حسن، الأمين العام للمجلس القومي للسكان السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائما أن الزيادة السكانية، هي التحدي الأساسي، بعد محاربة الإرهاب، لافتا أن الدولة المصرية ، تشهد تطورات إيجابية، في ملف النمو الاقتصادي، والتي لن يشعر بها المواطن، إلا إذا تجاوزنا مخاطر النمو السكاني.

ولفت الدكتور عمرو حسن، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، إلى أنه من الضروري تحقيق التوازن بين النمو السكاني، والنمو الاقتصادي، حتى يلمس المواطن، نوع من الرفاهية الاقتصادية، معقبا: "عدد النمو السكاني في مصر أربع أضعاف الدول المتقدمة " .

وأوضح "حسن" ، أن النمو السكاني المتزايد، يتسبب في ضغط كبير، على موارد الدولة المصرية ويعرقل التنمية.

وكانت مدير عام فرع المجلس القومي للسكان ، قد أشارت خلال ندوة بعنوان (المشكلة السكانية وأثرها على التنمية الاقتصادية) ، الأيام الماضية ،  بكلية الآداب بالتعاون مع فرع المجلس القومي للسكان بحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية والعاملين وطلاب الكلية،إلى أبعاد القضية السكانية فى مصر والتجارب الدولية المختلفة فى مواجهة قضية السكان وأهم السبل التي تنتهجها الدولة لمجابهة الأوضاع السكانية والعمل على النهوض بخصائص السكان كما تناول أعضاء المجلس شرح موضوعات الصحة الإنجابية المرتبطة بالمراحل العمرية المختلفة للمرأة ودور الرجل وأهمية رفع وعى الشباب بتلك الموضوعات وأهمها الحقوق الإنجابية والممارسات الضارة التى تؤثر بالسلب  فى قضية السكان وذلك بهدف رفع وعي الطلاب بالقضية السكانية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

واجهها عبد الناصر ومبارك والسادات.. السيسى يكمل المشوار فى البحث عن حل جذرى للزيادة السكانية

مصر تحاربها منذ 55 عاما.. عمرو حسن: الزيادة السكانية أكبر من قدرة الدولة.. والزواج المبكر والفقر أهم أسبابها

أسامة هيكل: إعداد حملة توعوية لتنظيم الأسرة لرفع الوعي بخطورة الزيادة السكانية

القومي للسكان يحذر: الإرهاب والزيادة السكانية أكبر خطرين تواجههما مصر

الموروثات الاجتماعية وانعكاسها علي الزيادة السكانية في ندوة بجامعة الوادي الجديد

القومي للسكان بالوادي الجديد يشارك في ندوة للشباب

ترشيحاتنا

مفاجأة.. اعترافات فتاة الزواج العرفي بثري عربي: طلب أن يجمعني وزوجته الأولى في سرير واحد.. خاص بالمستندات

بعد ضغوط من الكونجرس.. ترامب يوقع حزمة عقوبات على تركيا

سنظل أوفياء.. عايشين أيام هباب.. طارق الشيخ يبهر الجميع بـ أغنية لـ الأهلي والزمالك

لأنها مطلقة.. عريس يمنع خطيبته من ارتداء فستان أبيض يوم الزفاف

بعد ظهورها بوزن زائد.. يسرا اللوزي تتصدر تويتر وتعليقات صادمة من الجمهور

شاهد أول مقطع فيديو لهواتف Galaxy S21 يظهر إمكاناتها الخارقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب هذه السيارة.. هاني سلامة يتفوق على مصطفى قمر| صور

بـ الأوف وايت.. ابنة الحضري تتألق في حفل خطبتها

فقدان الأطراف.. مضاعفات غير متوقعة لفيروس كورونا