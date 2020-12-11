عمرو حسن: النمو السكاني في مصر 4 أضعاف نظيره بالدول المتقدمة.. فيديو

قال الدكتور عمرو حسن، الأمين العام للمجلس القومي للسكان السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائما أن الزيادة السكانية، هي التحدي الأساسي، بعد محاربة الإرهاب، لافتا أن الدولة المصرية ، تشهد تطورات إيجابية، في ملف النمو الاقتصادي، والتي لن يشعر بها المواطن، إلا إذا تجاوزنا مخاطر النمو السكاني.





ولفت الدكتور عمرو حسن، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، إلى أنه من الضروري تحقيق التوازن بين النمو السكاني، والنمو الاقتصادي، حتى يلمس المواطن، نوع من الرفاهية الاقتصادية، معقبا: "عدد النمو السكاني في مصر أربع أضعاف الدول المتقدمة " .





وأوضح "حسن" ، أن النمو السكاني المتزايد، يتسبب في ضغط كبير، على موارد الدولة المصرية ويعرقل التنمية.





وكانت مدير عام فرع المجلس القومي للسكان ، قد أشارت خلال ندوة بعنوان (المشكلة السكانية وأثرها على التنمية الاقتصادية) ، الأيام الماضية ، بكلية الآداب بالتعاون مع فرع المجلس القومي للسكان بحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية والعاملين وطلاب الكلية، إلى أبعاد القضية السكانية فى مصر والتجارب الدولية المختلفة فى مواجهة قضية السكان وأهم السبل التي تنتهجها الدولة لمجابهة الأوضاع السكانية والعمل على النهوض بخصائص السكان كما تناول أعضاء المجلس شرح موضوعات الصحة الإنجابية المرتبطة بالمراحل العمرية المختلفة للمرأة ودور الرجل وأهمية رفع وعى الشباب بتلك الموضوعات وأهمها الحقوق الإنجابية والممارسات الضارة التى تؤثر بالسلب فى قضية السكان وذلك بهدف رفع وعي الطلاب بالقضية السكانية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية.



