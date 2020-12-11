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أخبار العالم

3 دول عربية تتصدر قائمة أكثر شعوب العالم شعورا بالحزن والتوتر

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:54 ص
الشعور بالتوتر والحزن
الشعور بالتوتر والحزن
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محمود نوفل

كشف تقرير أصدرته شركة "جالوب" الأمريكية المختصة في الاستشارات الإدارية وإدارة الموارد البشرية والإحصاءات، عن تواجد 3 دول عربية في قائمة أكثر 10 شعوب شعورا بالحزن والتوتر في العالم في عام 2020 من أصل 145 دولة شملها التقرير.

ووفق تقرير نشرته الشركة على موقعها، بعنوان " تقرير جالوب 2020 للعواطف"، والذي تم بعد إجراء استطلاع شارك فيه أكثر من 175 ألف شخص من 145 بلدا.

كما تم الاعتماد على طرح أسئلة تتعلق بمشاعر الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع وتتعلق بخمس مشاعر وهي :التوتر، الغضب، الحزن، القلق، الألم النفسي، بحسب ما نقل موقع "عربي بوست".

وجاءت  العراق في قمة القائمة حيث صرح 51 في المئة من المشاركين عن شعورهم بهذه المشاعر، ليتصدر العراق القائمة من حيث المشاعر السلبية، فيما احتل لبنان المركز الثالث، والثاني عربيا، حيث أعلن 48 في المئة ممن شملهم الاستطلاع عن شعورهم بهذه المشاعر، واحتلت تونس المرتبة الثالثة عربيا في القائمة بعدما أعلن 46 في المئة من المشاركين عن هذه المشاعر.

وجاء ترتيب الدول العشر بحسب الترتيب ونسب الشعور بالمشاعر الخمسة كالتالي:

العراق، 51 في المئة، رواندا 49 في المئة، لبنان وأفغانستان وتشاد، 48 في المئة، سيراليون وغينيا 47 في المئة، تونس وإيران وتوغو 46 في المئة.

ولفت الموقع بأن نتائج الاستطلاع تتعلق بآراء الناس بشأن التجارب، التي تعرضوا لها في الفترة التي سبقت انتشار جائحة فيروس كورونا في مختلف أرجاء الأرض في 2020، وهو ما قد ينتج عنه ارتفاع النسب المذكورة سابقا، بالإضافة لما سببته الجائحة من ضغوط وتوتر ومعاناة لفئة غير قليلة من سكان العالم.
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