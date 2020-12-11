كوشنر: اتفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل أمر حتمي ومسألة وقت

أفادت وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة بأن مستشار الرئيس الأمريكي السابق جاريد كوشنر كشف عن موعد اتفاق التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.





وقال كوشنر إن اتفاق السعودية مع إسرائيل بات مسألة وقت.





ونقل موقع "0404" العبري، عن كوشنر، قوله: إنه بعد الاتفاق مع المغرب، فإن اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية مسألة وقت، وهو أمر حتمي.





وذكرت القناة السابعة العبرية أن كوشنر، أكد أنه بعد إعلان التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب، "كجزء من الاتفاقية سيفتتح المغرب مكتبا تمثيليا رسميا بتل ابيب وستفتتح إسرائيل مكتبًا تمثيليًا لها في المغرب، وستكون هناك أيضًا رحلات جوية مباشرة بين الطرفين".





وأعلن ترامب عن اتفاق بين إسرائيل والمغرب، لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما.