نشرة المرأة والصحة.. ابنة عصام الحضري تتألق في حفل خطبتها.. وجمال شعبان يكشف معلومات عن لقاح كورونا الصيني

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:





تأثر درجة الحرارة وظروف الطقس المحيطة بنا في طريقة عمل الجسم وشكله الخارجى بل وتؤثر على صحتنا العامة ، ولأننا في فصل الشتاء وتنتشر الأجواء الباردة نعرض لكم اهم تأثيرات هذا الطقس وفقا لما ذكره موقع " brightside " .





حرص عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق،على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة من حفل خطبة ابنته شدوى.





حذر الدكتور بوجدان كرنوراك، مساعد مدير KBC "Bežanijska kosa"، من المشكلات الخطيرة التي يمكن أن تحدث للمرضى المصابين بـ فيروس كورونا.





ينصح الخبراء وفقا لتقرير جديد بتناول وجبة الإفطار فور الإستيقاظ مباشرة من النوم لعدة أمور صحية للجسم، ومن خلال التقرير التالي نستعرض فوائد تناول الإفطار في الساعات الأولى من اليوم، وفقا لموقع novosti.





تشير مراجعة شاملة إلى أن فيتامين C يمكن أن ينقذ حياة أولئك الذين تأثروا بشدة بـ فيروس كورونا COVID-19.





تشير الأبحاث إلى أن العلاقة الزوجية يمكن أن تعزز طول العمر عن طريق تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.





وصلت مساء أمس الخميس الدفعة الأولي من اللقاح الصيني "سينوفارم" الخاص بفيروس كورونا، و تعتبر مصر أول دولة فى افريقيا تحصل على هذا اللقاح بعد أن تم استخدامه في الإمارات وتم التطعيم به و الحصول على الموافقة النهائية على هذا اللقاح للتداول فى الامارات.







