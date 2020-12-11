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عالم بالأوقاف: المال من أركان الدين والدنيا ومحبب إلى الناس بالفطرة.. فيديو

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:15 ص
الشيخ محمد عيد كيلاني
الشيخ محمد عيد كيلاني أحد علماء وزارة الأوقاف
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محمود محسن
أكد الشيخ محمد عيد كيلاني أحد علماء وزارة الأوقاف ان المال ركن من أركان الدين و الدنيا ومحبب إلى الناس بالفطرة مؤكدا أن القرأن الكريم وضح ذلك "المال والبنون زينة الحياة الدينا" وأيضا "وتحبون المال حبا جما" .

وأضاف كيلاني خلال لقاء له لبرنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد" أن الله جعل المال من مقومات الحياه مشيرا إلى ان المال ركن من الدين نحتاجه في العبادة والتقرب إلى الله فأخراج الزكاه هو عبادة مالية وركن أصيل من أركان الإسلام. 

وتابع أحد علماء وزارة الأوقاف أن بناء المساجد للصلاة يحتاج إلى المال والحج ايضا وهو ما يدل على اهمية المال ومن الممكن اعتباره ركن من أركان الدين.

وأشار كيلاني إلى أن المسئولية في المال عظيمة مؤكدا أن الإنسان مطالب بالتوازن بين الكسب والإنفاق وعليه أن يكون حريص ألا يدخل في ماله شئ ترتاب نفسه منه.

قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن البعض تأخذه العاطفة فى بعض الأوقات وينذر لله نذرا لا يستطيع تنفيذه ويريد التحلل منه بعد ذلك، ومن ذلك مثلا يقول الرجل "نذرت لله التبرع بكل مالى".

وأضاف الهلالى، فى لقائه على فضائية "أون"، أن هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على ستة أقوال: الأول وهو بعض الشافعية والحنابلة قالوا فإنه لغو باطل وكأنه لم يكن، أما القول الثاني ذهب إليه بعض الحنابلة وهو إخراج كفارة يمين ويتحلل منه، أما القول الثالث المالكية وكثير من الحنابلة، وهو إخراج ثلث ماله.

أما القول الرابع فهو لبعض المالكية وبعض الشافعية وقالو فإخراج 2،5% من المال الزكوي أى يخرج مقدار الزكاة المفروضة، أما الخامس فهو لبعض الحنفية أيضا، وهو الاستحسان وهو إخراج كل أموال الزكاة التي عنده، والسادس لبعض الحنفية وهو القياس وإخراج كل ماله.


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