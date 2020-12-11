التعليم العالي في أسبوع.. انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية.. وعبد الغفار يشارك في إطلاق مؤشر المعرفة العالمي للعام 2020

وزير التعليم العالي يشارك في إطلاق مؤشر المعرفة العالمي للعام 2020

عبد الغفار يدعو الطلاب للمشاركة الفاعلة في الانتخابات اتحادات الكليات

تيودور بلهارس للأبحاث ينظم المؤتمر السنوي للمعهد TBRI 2020













شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، إنطلاق مارثون الانتخابات الطلابية بالجامعات.





شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس في فعاليات إطلاق مؤشر المعرفة العالمي للعام 2020 ، بمشاركة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور مراد وهبة، المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وعبر الدكتور خالد عبدالغفار خلال كلمته عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي هو نتاج شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تحت مظلة مشروع المعرفة، خاصةً أن مصر كانت من الدول الأولى الداعمة لمشروع المعرفة عبر استضافتها للعديد من النشاطات، وكذلك مشاركتها الفعالة من خلال صانعي السياسات أو الشباب في هذه النشاطات والتي كان آخرها بداية هذا العام، حيث أقيم أسبوع المعرفة في القاهرة .





وأشار الوزير إلى التعاون المستمر مع مشروع المعرفة، ومشيرًا إلى أنه منذ إعلان نتائج مؤشر المعرفة العالمي للعام 2018، تم دراسة نقاط القوة والضعف في أداء مصر وطرق الوصول لحلول لمواجهة تلك التحديات، فكانت النتيجة تقدم مصر 27 مرتبة لتحتل المركز 72 عالميًا، وهي الدولة الأولى عالميًا على مستوى التقدم في مؤشر المعرفة العالمي وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول من الحكومة المصرية لبناء مجتمع واقتصاد المعرفة القائم على رأس المال البشري، على الرغم من ظروف جائحة كورونا والتي تعاني منها جميع دول العالم.





كما أكد عبدالغفار خلال كلمته على اهتمام الحكومة المصرية بالتعليم في نتائج هذا العام، فقد تقدمت مصر 11 مركزًا في مؤشر التعليم قبل الجامعي، و23 مركزًا في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني، وتقدمت 7 مراكز في مؤشر التعليم العالي لتحتل المركز 42 عالميًا، وهو أفضل مركز لمصر في القطاعات السبعة المكونة للمؤشر، وفي قطاعات المؤشر الأخرى، تقدمت 9 مراكز في قطاع البحث، والتطوير، والابتكار.





وزير التعليم العالي يعلن فتح باب الترشح لجائزة (اليونسكو - روسيا ميندليف الدولية) في العلوم الأساسية





وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة ( يونسكو - الكسو - ايسيسكو)، عن فتح باب الترشح لجائزة (اليونسكو - روسيا ميندليف الدولية) في العلوم الأساسية.





وتهدف الجائزة لدعم الامتياز في العلوم الأساسية في تخصصات (الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، والبيولوجيا)، حيث توفر الجائزة الأساس الذي يمكن من خلاله نشر المعرفة العلمية التي تُعد أساسية للنهوض بالابتكار والتنمية المستدامة وتطور المجتمعات البشرية، وتقديم المكافأة والتقدير للإنجازات العلمية من حيث التنمية والتعاون الدولي في العلوم الأساسية التي لها تأثير كبير على النطاق المحلي والعالمي.









وتمنح الجائزة سنويًا لفائزين اثنين؛ لاكتشافاتهما وابتكاراتهما المتميزة في العلوم الأساسية ذات أثر عالمي أو اقليمي، وتبلغ قيمة الجائزة 500 ألف دولار (خمسمائة ألف دولار) تمنح 250 ألف دولار (مائتان وخمسون ألف دولار) لكل فائز مع ميدالية ذهبية ودبلوم لكل منهما.





وجه وزير التعليم العالي ، دعوة إلى جميع الطلاب في الجامعات والمعاهد المصرية، للمشاركة الفاعلة في انتخابات الاتحادات الطلابية، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.





وأكد أنه منذ توليه المسئولية بوزارة التعليم العالي فقد حرص على الخروج باللائحة الطلابية إلى النور وذلك في نهاية عام 2017 (بعد عشرة سنوات من أخر لائحة)، مضيفا أنه تم وضع اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية في بداية 2019 ليكتمل البناء لخدمة الطلاب.









وشدد الوزير على أهمية المشاركة الفعالة في انتخابات الاتحادات الطلابية والتي تمثل المنصة الشرعية للطلاب، وتساعد على خلق قيادات طلابية واعية ملمة بقضايا الطلاب والشباب عامة، موجها الدعوة لجميع الطلاب بعدم الانسياق وراء أبواق أهل الشر ذوي الأراء السلبية الذين يدعوا دائما لإفشال أي تجربة تؤدي إلى رفعة ونجاح للوطن.









وأشار إلى أن الدولة والوزارة سخرت كل جهودها لإقامة هذا الاستحقاق الطلابي ولا ينقص سوى أن يغتنم الطلاب الفرصة للمشاركة من أجل مستقبل يليق بشباب مصر، مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء ماسك الوجه (الكمامة) واتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على سلامة جميع الطلاب.

ونظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث المؤتمر السنوى للمعهد TBRI 2020، تحت شعار "Research & Clinical Practice"، برئاسة الدكتورة وفاء قنديل رئيس المعهد، والذي1بدأ أمس ويستمر حتى الغد.





وأوضحت الدكتورة وفاء قنديل أنه يشارك في فعاليات المؤتمر المقام عبر الفيديو كونفرانس، لفيف من الأطباء والعلماء المصريين ونظرائهم الدوليين من ألمانيا والبرتغال وإسبانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية في عدد من المجالات الطبية.









وأشار الدكتور طارق أبوشوشة نائب رئيس المعهد وسكرتير المؤتمر، إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على البحث وعلاقته بالتطبيق الإكلينيكي، لافتا إلى أن المؤتمر سيجذب انتباه مجموعة كبيرة من المهنيين الصحيين وعلماء الأحياء والكيمياء وعلماء البيئة وغيرهم.







