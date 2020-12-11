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نائب رئيس جهاز العاشر من رمضان: مشروعات إسكان ضخمة بقيمة 8 مليارات جنيه.. فيديو

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:19 ص
المهندس أحمد إسماعيل
المهندس أحمد إسماعيل
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نورهان رأفت
قال المهندس أحمد إسماعيل ، نائب رئيس جهاز العاشر من رمضان، إن "حي الأندلس" ، بالمدينة، يضم العديد، من وحدات الإسكان الاجتماعي، موضحا أن المدينة كان لها نصيب كبير، من مشروعات الإسكان ، وحظت بعدد كبير ، من الوحدات السكنية.

وأضاف المهندس أحمد إسماعيل، خلال لقائه لـ برنامج "هذا الصباح، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن عدد الوحدات السكنية ، بجهاز مدينة العاشر من رمضان ، تجاوز ال57 ألف ، وحدة سكنية ، منذ بدء انطلاق مشروع الإسكان الاجتماعي ، وحتى الآن.

وأشار المهندس نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان إلى أن عدد الوحدات السكنية ، بمدينة العاشر من رمضان ، ينقسم على ثلاثة مراحل ، وتضم المرحلة الثالثة حاليا ، أكثر من 11 ألف وحدة سكنية ، بحجم استثمارات كلي ، 8 مليارات جنيه، لـ الثلاثة مراحل.

وصرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم طرح 81 وحدة صناعية بمباني المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمجمعين (ب ، ج) بالمنطقة الجنوبية (6 ملايين م2) بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بأنشطة مختلفة بمساحة حوالي (702م2) للوحدة، على أن يتم تخصيص الوحدات بنظام القرعة العلنية.

وأضاف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز تنمية خليج السويس، أن الأنشطة المتاحة للوحدات الصناعية المطروحة عبارة عن صناعات (هندسية – كيماوية – بلاستيكية – نسيجية – غذائية - خشبية)، مشيرًا إلى أن كراسات الشروط يتم سحبها من مقر الجهاز بالكيلو 54 طريق مصر/الإسماعيلية الصحراوي، وتقديم المستندات خلال الفترة من يوم الثلاثاء 1/12/2020، وحتى الثلاثاء 15/12/2020، وموعد إجراء القرعة العلنية 29/12/2020، بمقر الجهاز.

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