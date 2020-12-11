انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الوادي الجديد.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الجمعه ، عن فصل التيار الكهربائي، غدا السبت، عن ٣ قرى سكنية بمدينة الخارجة لاجراء اعمال الصيانه.





وأوضح المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن عملية فصل التيار الكهربائي تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء بقرية ناصر الثورة، وقرى شرق بولاق، وقرية الشباب بورسعيد.

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وأضاف مجدي، أنه من المقرر فصل الكهرباء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.





من جانب اخر أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن ضبط مليون و26 ألف و315 عبوة سجائر مجهولة المصدر في حملة مكبرة بالتعاون مع مباحث التموين على الأسواق بالمحافظة وكمية من زجاجات زيت الطعام مجهولة المصدر.





وقال صلاح السيد، مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، إن المديرية شنت حملة مكبرة مشتركة مع مباحث التموين، وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية ومفتشي التموين بإشراف المهندس معاذ عبد الرحيم، وكيل المديرية، أسفرت عن ضبط 18 زجاجة زيت طعام مجهولة المصدر، وضبط 31 الف و 275 عبوة سجائر في أحد المحلات التجارية و995 الف و40 عبوة سجائر في محل آخر كلها مجهولة المصدر .





وأضاف صلاح، أنه جرى تحرير 3 محاضر مخالفة ضبط سلع مجهولة المصدر وتحريز المضبوطات وإحالتها للنيابة العامة التي تولت التحقيقات وإعدام المضبوطات بمعرفة جهات التحقيقات.





كما أعلنت مديرية التموين، عن تحرير 14 محضرًا في حملة مكبرة بعد ضبط أدوية وأغذية فاسدة بالأسواق بمراكز المحافظة الإدارية.





وقال صلاح السيد، إن المديرية شنت حملة مكبرة مشتركة مع مباحث التموين وقطاع الصحة على الأسواق والصيدليات، بإشراف المهندس معاذ عبد الرحيم، وكيل المديرية، أسفرت عن ضبط كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية في 5 صيدليات بمراكز المحافظة الخمسة وتحرير 5 محاضر بالمضبوطات.





وأضاف أنه جرى ضبط كميات من الأغذية الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة على المحلات التجارية بالأسواق، عبارة عن" 10 كجم كبدة -34 كجم لحوم حمراء- 20 طبق صدور دواجن- 20 طبق دبوس دواجن- 120 طبق دواجن مخلية " فيليه" – 20 طبق كبدة – 110 طبق أوراك دواجن – 10 طبق صدور دواجن – 2- دجاجة" وجرى تحرير 9 محاضر وتحريز المضبوطات وإعدام المضبوطات .



