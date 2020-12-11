ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

على مدار عامين.. الجيزة تزيل 55 ألف حالة بناء مخالف

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:52 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الصاحي
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشديد الرقابة على المحال والمنشأت التجارية والمطاعم والورش الحرفية للتأكد من الالتزام بمواعيد الفتح والغلق التى تم اقراراها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بالتنسيق مع شرطة المرافق وذلك فى اطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع.

توجيهات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والذى وجه خلاله راشد رئيس هيئة النظافة بتوفير الاعداد الكافية من الكمامات لعمال النظافة والتأكيد على عدم تواجدهم بالشارع اثناء تأدية عملهم بدون ارتداء الكمامه حفاظًا على سلامتهم.

كما شدد على رؤساء الاحياء والمراكز بمواصلة تطبيق الاجراءات الاحترازية والقيام باعمال الرش والتطهير للمنشأت والمبانى والمرافق الحكومية والتى تشهد تردد من قبل المواطنين لمجابهه تفشي فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع كافة الاجهزة المختلفة

 . وصرح محافظ الجيزة ان اجمالى ما تمكنت المحافظة من رصده بالفعل خلال السنوات الماضية من اعمال بناء مخالف هو 177 الف حاله وقد تم إزالة اكثر من 55 الف حالة بناء مخالف منهم على مدار عاميين .

واكد راشد ان المحافظة تولي أهتمامآ كبيرآ بالملفات التى تمس الحياه اليومية للمواطن و على رأسها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنظافة والإشغالات مشيرًا انه وبالتعاون مع وزارة الاسكان تم ادخال خدمة الصرف الصحى لمراكز العياط والصف بعد توقفها من عشرات السنوات

كما وجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز بالتأكيد من ميكنة طلبات التصالح علي أجهزة الحاسب الآلي للحفاظ عليها من الفقد وتفعيل دور لجان البت بالشكل الأمثل لسرعة الفحص والبت فى الطلبات المقدمة من المواطنين بأسرع وقت ممكن مشيرًا انه تم تلقى حوالى 190 الف طلب تصالح حتى الان علي مستوي المحافظة والطلبات تشهد زيادة يوميه فى ظل وعي المواطنين بأهمية التصالح فى مخالفات البناء موجها الشكر للعاملين بالأحياء والمراكز لما بذلوه من مجهود مكثف خلال الفترة الماضية في استقبال طلبات التصالح من المواطنين.

وكلف المحافظ مديرية الشئون الصحية بالتعاون مع الجهات المختصة بضرورة التصدى لظاهرة الأدوية المغشوشة حفاظآ علي أمن وسلامة المواطنين .
 
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الجيزة: تلقينا 80 ألف طلب تصالح ونسعى للوصول إلى صفر مخالفات بناء

محافظ الجيزة يحدد ضوابط الدعاية الانتخابية فى الشوارع

محافظ الجيزة يشدد على ارتداء الكمامات للمترددين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح

إغلاق 3 مطاعم وقاعتي أفراح ومقهى بالمنيا.. تفاصيل

بعد جولته بعدد من الأحياء.. محافظ الجيزة ينذر مسئولي النظافة بالدقي والعجوزة

رئيس مدينة طنطا يوجه بفض كافة أفراح الكورنيش للوقاية من كورونا.. صور

ترشيحاتنا

ترامب يحتفل بعيد الحانوكا اليهودي رغم تحذيرات كورونا.. فيديو

جوا وبحرا.. خروقات إسرائيلية خطيرة لحدود لبنان

مكاسب بالجملة.. صحيفة كويتية تتغنى بعودة الرحلات الجوية مع مصر وتعدد فوائد بلادها من الطيران المباشر

ارتفاع مفاجئ فى أسعار الذهب وهبوط الدولار | تفاصيل

بعد حصول التيه على الهرم الذهبي.. أول تعليق من بطل الفيلم أمير المصري

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان بوسي شلبي في ختام مهرجان القاهرة

بعد إثارتها الجدل .. رانيا يوسف تنشر فيديو جديد لفستانها في ختام مهرجان القاهرة

جنة جديدة في محافظة القاهرة.. حكاية بحيرة عين الصيرة من مستنقع قمامة لساحرة العيون.. شاهد