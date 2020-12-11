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أحمــد صبـري
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الجمعة 11 ديسمبر 2020 - 31 : 02 م
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تعليم
القوافل الطبية المتكاملة لجامعة المنيا تصل بني مهدي
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:09 م
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جامعة المنيا
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ايمن رياض
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الكلمات المفتاحية
معرض الأثاث الدمياطي
البني
أهالي المنيا
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