زراعة ١٠٠ شجرة مثمرة بـ أبوقرقاص واستمرار حملات النظافة والتجميل

واصلت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا تنفيذ حملات مكبرة للنظافة والتجميل وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز ودهان الأعمدة وزراعة الأشجار والشتلات الجديدة.





يأتي ذلك بناء على تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ حملات النظافة والتجميل والاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين.





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من جانبه قال الدكتور محمد حلمى رئيس مركز أبوقرقاص، انه جارى زراعه 100 شجرة مثمرة بطريق القاهرة أسوان الزراعى ومداخل المدينة البحرى والقبلى.





وأكد رئيس المركز أن غرس الشجر المثمر بالمركز، لتحقيق العديد من الأهداف، منها التجميل والحفاظ على البيئة والتنمية الاقتصادية المستدامة.





ووجه رئيس المركز بضرورة تفعيل دور الأجهزة التنفيذية بالمركز بالعمل على زيادة المسطحات الخضراء في مركز ابوقرقاص والاهتمام بالتشجير والحفاظ على الشكل الجمالي والتنسيق الحضاري للمدينة والقرى .





واضاف رئيس المركز انه تم تكليف نواب رئيس المركز بمتابعة الأعمال اليومية للمدينة والقرى التابعة للمركز حيث تم شن حملة نظافة داخل مدينة ابوقرقاص شملت شوارع المدينة وجاري اعمال دهان أعمدة الانارة بمدينة ابوقرقاص.









وفي سياق متصل كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المهندس عبد العاطي صديق وكيل وزارة الزراعة لبلوغه سن المعاش، وما قدمه في خدمة القطاع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة.





أشاد المحافظ، بما تم إنجازه خلال فترة توليه وكيلا لوزارة الزراعة، مؤكدًا ان التكريم جزء واجب تجاه الأشخاص الذين جدوا وعملوا بإخلاص، موجها له الشكر والتحية على ما قدمه طوال حياته العملية.





من جانبه، قدم المهندس عبد العاطي صديق، الشكر للمحافظ، لما استشعره من حب وحفاوة لتكريمه، وامتنانه لكل مشاعر الصدق والوفاء التي لمسها، وداعيا من سيخلفه بضرورة الاستمرار في العمل واستكمال المسيرة بكل جهد وإخلاص.









كما أعلن المحافظ ان إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغ 1180 عقدًا، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، منها 669 عقد زراعة، بمساحة 19388.46 فدان، و511 عقد مباني، بمساحة 112309.5م مربع





وأشار الى أنه يجري حاليًا استكمال إجراءات تحرير 72 عقد آخر قاموا بسداد مقدم التعاقد (25% أو 15%)، منها 32 عقد زراعة، و40 عقد مباني، ليصل بذلك اجمالي العقود الى 1252 عقدًا بعد إتمام كافة الإجراءات.





جاء ذلك خلال تسليم المحافظ اليوم لـ 71 عقدا جديدا لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات، والمستثمرين، منها 36 عقد تقنين لأراض زراعية على مساحة 1018.06 فدان، و35 عقد تقنين مباني، على مساحة 6113 متر مربع، وذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة والمهندس عاطف طه، مدير عام جهاز أملاك الدولة.



