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حوادث

انفجار بلف بخار.. ارتفاع وفيات حادث محطة كهرباء أسيوط إلى 4 حالات

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:50 م
جثة
جثة
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إيهاب عمر
ارتفع عدد الوفيات في حادث انفجار بلف بخار بمحطة كهرباء الوليدية بأسيوط إلى 4 حالات بعد أن توفي اليوم المهندس "حسام.ح.ع" متأثرا بإصابته. 

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مسئولي محطة كهرباء الوليدية، بانفجار بلف بخار ووجود مصابين.

وشملت الوفيات "جمال. م. هـ" 28 سنة، و"محمد. ا.ا" 37 سنة، و"إبراهيم. ا.ا" 24 سنة، متأثرين بإصابتهم فى الحادث، فيما لا يزال شخصان يتلقون العلاج.

وأشارت التحريات الأولية إلى انفجار بلف بخار بمحطة كهرباء الوليدية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
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