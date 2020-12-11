انفجار بلف بخار.. ارتفاع وفيات حادث محطة كهرباء أسيوط إلى 4 حالات

ارتفع عدد الوفيات في حادث انفجار بلف بخار بمحطة كهرباء الوليدية بأسيوط إلى 4 حالات بعد أن توفي اليوم المهندس "حسام.ح.ع" متأثرا بإصابته.





وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مسئولي محطة كهرباء الوليدية، بانفجار بلف بخار ووجود مصابين.





وشملت الوفيات "جمال. م. هـ" 28 سنة، و"محمد. ا.ا" 37 سنة، و"إبراهيم. ا.ا" 24 سنة، متأثرين بإصابتهم فى الحادث، فيما لا يزال شخصان يتلقون العلاج.



