ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استمرت 5 ساعات.. لحظة تحرير قرش حوتى فى الإمارات.. شاهد

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:50 م
قرش
قرش
Advertisements
شيرين عادل

عرضت فضائية الآن  لقطات مذهلة تحرير قرش حوتي في الإمارات .

كانت إمارة أبو ظبي قد أعلنت أنّها تمكنت من تحرير سمكة قرش حوتي، يبلغ طولها 6 أمتار، كانت  قد علقت الشهر الماضي في مجرى مائي في العاصمة الإماراتية. وتعاونت هيئة البيئة في أبو ظبي و"الأكواريوم الوطني" في عملية تحرير القرش، الذي كان عالقًا في البحيرة ويسبح في دوائر.

وتمكن متطوعون من الإمساك بالقرش الحوتي ووضعه في شبكة قابلة للنفخ، قبل أن يوجهه الغواصون صوب مياه الخليج المفتوحة في رحلة طولها 20 كيلومترًا في نوفمبر.

وقد تمّ نشر تسجيل مصور لعملية الإنقاذ مؤخرًا. وقال المعنيون إنّ عملية التحرير استغرقت نحو خمس ساعات قبل النجاح في إيصال القرش إلى المياه المفتوحة، بعدما ثبتوا جهاز تعقب متصل بالأقمار الصناعية على جسده.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق مبتكرة لإعادة الأشياء القديمة إلى جديدة.. وفري فلوسك

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان بوسي شلبي في ختام مهرجان القاهرة

بعد إثارتها الجدل .. رانيا يوسف تنشر فيديو جديد لفستانها في ختام مهرجان القاهرة