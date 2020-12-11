استمرت 5 ساعات.. لحظة تحرير قرش حوتى فى الإمارات.. شاهد





عرضت فضائية الآن لقطات مذهلة تحرير قرش حوتي في الإمارات .





كانت إمارة أبو ظبي قد أعلنت أنّها تمكنت من تحرير سمكة قرش حوتي، يبلغ طولها 6 أمتار، كانت قد علقت الشهر الماضي في مجرى مائي في العاصمة الإماراتية. وتعاونت هيئة البيئة في أبو ظبي و"الأكواريوم الوطني" في عملية تحرير القرش، الذي كان عالقًا في البحيرة ويسبح في دوائر.





وتمكن متطوعون من الإمساك بالقرش الحوتي ووضعه في شبكة قابلة للنفخ، قبل أن يوجهه الغواصون صوب مياه الخليج المفتوحة في رحلة طولها 20 كيلومترًا في نوفمبر.





وقد تمّ نشر تسجيل مصور لعملية الإنقاذ مؤخرًا. وقال المعنيون إنّ عملية التحرير استغرقت نحو خمس ساعات قبل النجاح في إيصال القرش إلى المياه المفتوحة، بعدما ثبتوا جهاز تعقب متصل بالأقمار الصناعية على جسده.