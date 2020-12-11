افتتاح ٦ مساجد جديدة بقرى المنيا

افتتحت اليوم الجمعه مديرية أوقاف المنيا ٦ مساجد جديدة، ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 16 مسجدًا داخل 4 محافظات، ليرتفع عدد المساجد التي جرى افتتاحها منذ سبتمبر الماضي، إلى 551 مسجدًا على مستوي الجمهورية.





وقال فضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إن قائمة المساجد الجديدة التي تم افتتاحها اليوم تضم مسجد الإبراهيمي بنزلة موسى بالعدوة ومسجد عزبة يني بمركز بني مزار ومسجد القاضي بصندفا ببني مزار ومسجد القواسم ببرمشا بالعدوة ومسجد الشيخ سلامة بشارونة بمغاغة ومسجد دوار شعراوي بالحواصلية بمركز المنيا





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وفي سياق متصل نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا برئاسة المهندس محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط ، ندوة تحت عنوان «معا ضد العنف والتنمر ضد المرأة » من أجل تدعيم دور المرأة في المجتمع بحضور عماد حسن نائب رئيس المركز والشيخ احمد مخلوف مدير ادارة الاوقاف بسمالوط .





وقال فضيلة الشيخ أحمد مخلوف مدير أوقاف سمالوط أن هناك أشكال متعددة للعنف ضد المرأة مثل العنف النفسي والجسدي والجنسي واللفظي والاقتصادي والأسري، حيث ترجع أسباب العنف ضد المرأة إلي دوافع اجتماعية ونفسية واقتصادية.





وأشار إلى أن التنمر اصبح مشكله عالميه تواجهها عديد من البلدان ويؤدي التنمر إلى إنعزال المراءة والانطواء وأمراض نفسية لها مساوء عديده





وأكد مدير إدارة أوقاف سمالوط علي ضرورة إتباع المنهج القويم في التعامل مع الاخرين والإبتعاد عن إيزاء الأخرين وشرح العديد من الأحاديث النبوية التي تنبذ التنمر.





كما حذر الشيخ سلامه عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة من الاستغلال السيئ للتكنولوجيا ومايترتب عليه من فساد وإفساد قد يهدم أسر ويهدد استقرار شعوب وأمن أمم وأوطان، مطالبا الجميع بتحمل المسؤولية نحو الوطن ومؤسساته، بمايحقق المصلحة العظمى للشعب.





جاء ذلك خلال لقاء عقده بمسجد أبو حمامه بمدينة العدوة بحضور أئمة وإدارى إدارتى أوقاف العدوة والشيخ مسعود وفى إطار توجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف بشأن عقد دورات كيفية الاستغلال الأمثل للفضاء الالكترونى، واجتماعات ولقاءات مكثفة حول أهمية التكنولوجيا والتقنية الحديثة وضرورة تعلم كيفية التعامل معها بما يبنى ولايهدم ويعمر لايدمر وبما يحقق دقة وسرعة الإنجاز لما يطلب من أعمال بما يعود على الوطن والمجتمع بأكبر فائدة.





كما عقد وكيل الأوقاف لقاءا آخر بعمال المساجد موجها بضرورة بذل كل الجهد وتكثيف حملات التنظيف والتعقيم والتطهير، والتأكيد على الإلتزام بالإجراءات الاحترازيه لحماية الأرواح والأنفس مؤكدا للجميع استمرار الجولات الميدانية للتفقد على أرض الواقع والتأكد من وجود الجميع فى مقر عمله وقيامه بواجبه، فهو نهج لن نحيد عنه.





وأجري وكيل الاوقاف جولة مرورية مترجلا للمرور على بعض المساجد شملت: الجزارين والفارس والمصرى والعمرى واللمطى، وسيدى أحمد الفولى موجها الشكر للملتزمين وداعيا الى بذل أقصى درجات الحيطة والحذر وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على الأنفس مناشدا الجمهور الإلتزام بالتعليمات حتى تظل بيوت الله مفتوحة







